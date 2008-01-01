Бахтияров и Сейдахмет попали в расширенный состав молодежной сборной Казахстана на игры отбора Евро-2021

Они пройдут в сентябре.

Фото: КФФ©
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Сегодня 11:20
Старший тренер молодежной сборной Казахстана Алмас Кулшинбаев огласил список футболистов, вызываемых на учебно-тренировочный сбор перед матчами со сборными Черногории и Израиля, сообщает официальный сайт КФФ.

Рестарт нынешней квалификации молодежного чемпионата Европы-2021 запланирован на первую декаду сентября.

3 сентября состоится домашний матч казахстанской молодежи со сверстниками из Черногории. 8 сентября в гостях подопечные Кулшинбаева сыграют со сборной Израиля.

Начало УТС запланировано на 31 августа:

вратари: Мухаммеджан Сейсен ("Тараз"), Бекхан Шайзада ("Ордабасы"), Данил Устименко ("Кайрат");

защитники: Рауан Орынбасар ("Жетысу"), Сагадат Турсынбай ("Тобол"), Алибек Касым ("Кызыл-Жар СК"), Талгат Кусяпов ("Окжетпес"), Лев Скворцов ("Атырау"), Динмухамед Кашкен ("Кайсар"), Жалгас Жаксылыков ("Академия Оңтүстік"), Айбар Нурдалиев ("Кайрат");

полузащитники: Жан-Али Пайруз, Геворг Наджарян (оба - "Шахтер"), Султан Сагнаев, Мади Жакипбаев (оба - "Астана"), Адам Адахаджиев, Султанбек Астанов (оба - "Кайрат"), Арман Кенесов ("СКА-Хабаровск", Россия), Жаслан Каиркенов ("Атырау"), Эльхан Астанов ("Ордабасы"), Артем Попов ("Аксу");

нападающие: Еркебулан Сейдахмет ("Жетысу"), Акмаль Бахтияров ("Сочи", Россия), Оралхан Омиртаев ("Тобол"), Артур Шушеначев ("Кайрат"), Рамазан Каримов ("Астана"), Владислав Прокопенко ("Актобе");

тренерский штаб: Алмас Кулшинбаев - старший тренер, Аскар Кожабергенов - ассистент старшего тренера, Тимур Молдагалиев - тренер, Ержан Сунаков - тренер вратарей, Нурлан Битугулов - врач, Станислав Ведлер - массажист, Кайратали Кунходжаев - массажист, Динмухамед Оралов - менеджер.
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Сегодня 11:20
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