Футболист российского клуба получил вызов в молодежную сборную Казахстана на матчи отбора Евро-2021

Полузащитник российского "СКА-Хабаровск" Арман Кенесов
получил вызов в молодежную сборную Казахстана по футболу
на матчи отборочного цикла Евро-2021.
В расположении сборной армеец пробудет с 31 августа по 9 сентября.
"Желаем Арману плодотворных сборов и результативной игры. В составе "СКА-Хабаровск" Арман Кенесов успел провести три матча. В минувшем туре он совершил больше всех успешных обводок
в первенстве ФНЛ", - говорится в сообщении "СКА-Хабаровск".
Матч с Черногорией казахстанская "молодежка" проведет дома 3 сентября, а через пять дней встретится с Израилем в гостях. Израиль (восемь очков) занимает второе место в группе, Казахстан (7) - третье, а Черногория (4) - пятое из шести команд.
О подписании трехлетнего контракта с 19-летним Кенесовым "СКА-Хабаровск" объявил 7 августа. Казахстанец провел три игры за новый клуб, из которых одна в стартовом составе и две - выходы на замену.
Кенесов - воспитанник "Иртыша". В сезоне-2019 он забил один гол в 12 матчах за родной клуб. За молодежную сборную Казахстана он провел одну игру в отборочном цикле Евро-2021.