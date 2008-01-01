Сборная Казахстана вызвала футболистов из РПЛ и Бельгии на матчи Лиги наций

Команда Билека сыграет в сентябре.

Фото: КФФ
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Сегодня 08:27
Главный тренер сборной Казахстана Михал Билек огласил расширенный список футболистов, вызванных на учебно-тренировочный сбор перед стартом в Лиге наций.

В ночь с 4 на 5 сентября состоится гостевой матч сборной Казахстана с командой Литвы. 7 сентября команда Билека примет сборную Беларуси.

Начало УТС сборной Казахстана запланировано на 31 августа.

Основной состав:

вратари: Дмитрий Непогодов ("Астана"), Стас Покатилов ("Кайрат"), Игорь Шацкий ("Тобол");

защитники: Дмитрий Шомко, Абзал Бейсебеков (оба - "Астана"), Гафуржан Суюмбаев, Нуралы Алип (оба - "Кайрат"), Марат Быстров ("Ахмат", Россия), Ян Вороговский ("Беерсхот", Бельгия), Сергей Малый, Темирлан Ерланов (оба - "Тобол"), Александр Марочкин ("Кайсар"), Олжас Керимжанов ("Жетысу");

полузащитники: Бауыржан Исламхан ("Аль-Айн", ОАЭ), Бахтиер Зайнутдинов ("Ростов", Россия), Исламбек Куат (без клуба), Юрий Перцух ("Астана"), Айбол Абикен ("Кайрат"), Асхат Тагыберген, Думан Нарзилдаев (оба - "Кайсар");

нападающие: Абат Аймбетов ("Кайрат"), Алексей Щеткин ("Астана"), Максим Федин ("Кайсар").

Резервный состав:

вратари: Владимир Плотников ("Ордабасы"), Данил Устименко ("Кайрат");

защитники: Юрий Логвиненко ("Астана"), Дмитрий Мирошниченко ("Тобол"), Александр Соколенко ("Кызыл-Жар СК");

полузащитники: Георгий Жуков ("Висла", Польша), Аслан Дарабаев ("Жетысу"), Азат Нургалиев, Серикжан Мужиков (оба - "Тобол"), Еркебулан Тунгышбаев ("Кайрат"), Тимур Досмагамбетов ("Ордабасы");

нападающие: Сергей Хижниченко ("Ордабасы"), Владислав Васильев ("Рух", Беларусь), Бауыржан Турысбек ("Тараз"), Роман Муртазаев, Оралхан Омиртаев (оба - "Тобол"), Тохтар Жангылышбай ("Ордабасы"), Артур Шушеначев ("Кайрат").
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