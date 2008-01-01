Пятерых футболистов "Кайрата" вызвали в молодежную сборную Казахстана на матчи отбора Евро-2021
Одна из игр пройдет дома.
Артур Шушеначев. Фото: ФК "Кайрат"©
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Вчера 23:47
Пятеро футболистов "
Кайрата
" вызваны в
молодежную сборную Казахстана
на матчи отборочного цикла Евро-2021, сообщает
официальный сайт
алматинского клуба.
Против Черногории и Израиля могут сыграть вратарь
Данил Устименко
, защитник
Айбар Нурдалиев
, полузащитники
Адам Адахаджиев
и
Султанбек Астанов
и форвард
Артур Шушеначев
.
Матч с Черногорией сборная Казахстана проведет дома 3 сентября, а через пять дней встретится с Израилем в гостях. Израиль (восемь очков)
занимает
второе место в группе, Казахстан (7) - третье, а Черногория (4) - пятое из шести команд.
Метки:
Сборная РК по футболу
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Футбол
Сборные
0
Вчера 23:47
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