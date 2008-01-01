Пятерых футболистов "Кайрата" вызвали в молодежную сборную Казахстана на матчи отбора Евро-2021

Одна из игр пройдет дома.

Артур Шушеначев. Фото: ФК "Кайрат"©
Новости спорта Футбол Сборные
0
Вчера 23:47
Пятеро футболистов "Кайрата" вызваны в молодежную сборную Казахстана на матчи отборочного цикла Евро-2021, сообщает официальный сайт алматинского клуба.

Против Черногории и Израиля могут сыграть вратарь Данил Устименко, защитник Айбар Нурдалиев, полузащитники Адам Адахаджиев и Султанбек Астанов и форвард Артур Шушеначев.

Матч с Черногорией сборная Казахстана проведет дома 3 сентября, а через пять дней встретится с Израилем в гостях. Израиль (восемь очков) занимает второе место в группе, Казахстан (7) - третье, а Черногория (4) - пятое из шести команд.
Метки:
Сборная РК по футболу Израиль Черногория Кайрат ФК КПЛ-2020
Футбол Сборные
0
Вчера 23:47
© 2008 - 2020 ТОО «EML»