Сборная Казахстана по футболу узнала место проведения первого матча новой Лиги наций

В группе сыграют четыре команды.

Фото: КФФ©
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Сегодня 20:44
Первый матч сборной Казахстана в новой Лиге наций против Литвы пройдет в Вильнюсе, сообщает KazFootball.kz

Игра состоится в ночь с 4 на 5 сентября на стадионе Литовской федерации футбола и начнется в 01:00 по времени Нур-Султана. Вместимость арены составляет 5 067 зрителей. Стадион, на которым выступают "Жальгирис" с "Тракаем" и сборная Литвы, открыт в 2004 году.

Первый домашний матч сборной Казахстана в Лиге наций состоится 7 сентября в Алматы, а соперником выступит сборная Беларуси. Также в группе играет Албания. 
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0
Сегодня 20:44
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