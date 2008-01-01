Сборная Казахстана по футболу узнала место проведения первого матча новой Лиги наций

Первый матч сборной Казахстана
в новой Лиге наций
против Литвы пройдет в Вильнюсе, сообщает KazFootball.kz
.
Игра состоится в ночь с 4 на 5 сентября на стадионе Литовской федерации футбола и начнется в 01:00 по времени Нур-Султана. Вместимость арены составляет 5 067 зрителей. Стадион, на которым выступают "Жальгирис" с "Тракаем" и сборная Литвы, открыт в 2004 году.
Первый домашний матч сборной Казахстана в Лиге наций состоится 7 сентября в Алматы, а соперником выступит
сборная Беларуси. Также в группе играет
Албания.