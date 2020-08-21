"Дрожащих коленей не было". Экс-игрок сборной Казахстана вспомнил матч с Португалией и дебют Роналду

Бывший полузащитник сборной Казахстана
и лучший футболист страны 2002 года Евгений Ловчев
поделился воспоминаниями о товарищеском матче в 2003-м с Португалией
, в составе которой дебютировал Криштиану Роналду
. Экс-игрок клубов КПЛ
в интервью корреспонденту Vesti.kz
рассказал, кто больше всего доставил ему хлопот в той проигранной игре (0:1).
- Что вы помните о той игре?
- В первом тайме в составе португальцев вышли признанные корифеи - Фигу, Коуту, Кошта и другие. И играли, скорее всего, не включая максимальные обороты. Мы же, напротив, были сильно мотивированы не ударить в грязь лицом и действовали дисциплинированно. Во втором тайме у соперника появились на поле более молодые игроки - Поштига, Роналду, Симао, Манише и другие, они доказывали свое право на присутствие в сборной, и нам стало гораздо тяжелее. В итоге мы пропустили гол, но покидали поле с высоко поднятой головой.
- В таких случаях принято спрашивать о дрожащих коленях.
- Дрожащих коленей не было, скорее присутствовал интерес от возможности соперничества с сильными футболистами.
- Была ли досада от поражения, или все воспринималось закономерно?
- Проигрывать досадно всегда, но, скорее всего, результат был закономерен.
- Кто из соперников доставил больше всего трудностей?
- Так как я играл в центре полузащиты, лично мне наиболее сложно пришлось против Деку во втором тайме, когда силенок осталось не так много.
- В этой игре за сборную Португалии дебютировал Криштиану Роналду. Было ли тогда понятно, что это будущая звезда мирового футбола?
- Конечно, мы читали про Криштиану и смогли наяву убедиться в его таланте, не сомневаясь в его отличной карьере в будущем.
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Отметим, что Ловчев выступал в составе "Жениса", "Кайрата", "Шахтера", "Тобола" и сборной Казахстана. В 2001 и 2004 годах становился чемпионом страны, а в 2001 и 2002 - обладателем Кубка. В 2002 году воспитанника российского футбола признали лучшим игроком КПЛ.
За национальную команду он провел восемь матчей и забил один гол.
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