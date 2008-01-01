"Тусау кесер для Криштиану". Как Роналду дебютировал за сборную в матче с Казахстаном

Алишер Абдулин

17 лет назад сборная Казахстана по футболу провела товарищеский матч против Португалии. Это была первая для нашей национальной команды встреча с соперником такого уровня. В составе португальцев в той игре дебютировал Криштиану Роналду. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, что предшествовало этой встрече и как она сложилась для сборной Казахстана.



Матч с португальцами стал для национальной команды седьмым после перехода в УЕФА. Смена прописки произошла после того, как состоялась жеребьевка отборочного турнира Евро-2004, соответственно дебют сборной Казахстана в официальных турнирах под эгидой организации был отложен до осени 2004 года.



Подбирая соперников для товарищеских матчей, руководство Футбольного союза Казахстана руководствовалось турнирными проекциями, смоделировав выступление в отборочной группе - от сильных команд к более слабым. В соперниках значились Латвия, Эстония (2002 год), Мальта, Фареры, Польша и Португалия (2003). Ранее, в матчах с Латвией, а также дважды с Фарерами и Польшей, наша сборная уступила. С Эстонией и Мальтой были ничьи. Португальцы, готовившиеся к домашнему чемпионату Европы, запланировали игру в городе Шавиш, что на севере страны, неподалеку от границы с Испанией.



Встреча прошла 20 августа, но в Казахстане по телевидению была показана только в повторе, 23 августа.



Криштиану Роналду вспомнил о дебюте за сборную Португалии в матче с Казахстаном



Главный тренер португальцев Луис Фелипе Сколари выбрал на игру следующий состав: Рикардо, Мигель, Фернанду Мейра, Фернанду Коуту, Руй Жоржи, Коштинья, Угу Виана, Руй Кошта, Деку, Фигу и Паулетта.



Леонид Пахомов, ставший главным тренером сборной Казахстана в декабре 2002 года, выпустил с первых минут следующих игроков: Юрий Новиков в воротах, в обороне Ренат Дубинский, Виталий Артемов и Игорь Солошенко в центре, а на флангах Самат Смаков слева и Андрей Шкурин справа. В средней линии сыграли Андрей Карпович, Евгений Ловчев, Нурбол Жумаскалиев и Андрей Богомолов. Роль единственного форварда досталась Алибеку Булешеву, который в одном из эпизодов не реализовал выход на один на один.



В первом тайме нашим футболистам удалось сохранить ворота в неприкосновенности. В начале второй половины матча на 46-й минуте 18-летний Роналду вышел на замену вместо Руя Кошты. Его дебют вполне удался: новичок "Манчестер Юнайтед" прилично обострял игру и не раз ставил оборону гостей в тупик, применял свой богатый технический арсенал и демонстрировал высокие скорости. Он был признан лучшим игроком матча.



А единственный гол в матче - на счету Симао Саброзы, в которого на 64-й пришелся вынос Солошенко. Мяч после отскока от португальца перелетел через Новикова.



Как оказалось, сам Роналду узнал о вызове в сборную от матери, а второе поздравление получил от агента Жорже Мендеша.



"Это было прекрасное время в моей жизни. Все это происходило со мной. Я был счастлив и горд, а также благодарен тренеру сборной. О вызове мне сказала мама по телефону, а уже после нее позвонил Жорже Мендеш", - сказал Роналду.



Перед матчем Бяков спрашивал: "Грузин, сколько там у Роналду?", а потом забивал - Лория



"Мы очень обрадовались, что наша федерация смогла договориться с такой командой сыграть товарищеский матч", - вспоминает Смаков. - Помню Криштиану, хотя тогда его за пределами Португалии мало кто знал. Естественно, на родине и среди болельщиков "Спортинга" он был более узнаваемым, его на тот момент "Манчестер Юнайтед" только купил.



Видно было по трибунам, которые его шумно встречали, что это восходящая звезда Португалии. Мы ему сделали тусау кесер (казахский обряд в честь первого шага ребенка - прим. Vesti.kz).



По игре уже было видно, что Роналду может стать большой звездой, хотя тогда у португальцев и без него хватало сильных футболистов, Фигу, Паулетта и другие. Несмотря на это, я бы не сказал, что у нас дрожали колени. Конечно, каждая игра волнительная, но после стартового свистка не думаешь об этом.

Что касается того, кто самый опасный из соперников, то отмечу Фигу и Деку. Я играл слева в защите, против меня действовали Фигу и Мигель. При этом Фигу постоянно менял фланги.



Гол пропустили курьезный - мяч катился к Юре Новикову, он крикнул "я", Игорек Солошенко, видимо, не услышал и начал выбивать, попал в Симау Саброзу и мяч перелетел через вратаря.



Это особенная игра. Тогда и сборная была другой, потом, в последующих играх с Португалией, выступали другие футболисты", - сказал Смаков











Отметим, что сейчас 35-летний Роналду со 164 матчами и 99 голами является рекордсменом по количеству игр и лучшим бомбардиром в истории сборной Португалии. В ее составе он выиграл чемпионат Европы-2016, доходил до финала Евро-2004, становился бронзовым призером Евро-2012 и играл на четырех чемпионатах мира - в 2006, 2010, 2014 и 2018 годах. Против сборной Казахстана Роналду после дебюта провел еще два матча в рамках отборочного турнира Евро-2008. В ноябре 2006 года он забил гол в Коимбре. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. А в октябре 2007 года на его счету победный гол в Алматы. Тогда португальцы выиграли со счетом 2:1.

Фото: Goal.com