Футболист "Астаны" получил вызов в сборную на матчи Лиги наций

Защитник "Астаны" Жарко Томашевич
получил вызов в сборную Черногории на матчи Лиги наций
, сообщает корреспондент Vesti.kz
.
В список Фарука Хаджибегича вошли 23 футболиста. Также в нем есть
еще один представитель казахстанской премьер-лиги - полузащитник алматинского "Кайрата" Небойша Косович.
Черногорцы проведут два гостевых матча в рамках Лиги Наций: 5 сентября со сборной Кипра, 9 сентября против Люксембурга.
Томашевич выступает за "Астану" с 2019 года. В этом сезоне КПЛ провел пока один матч. На его счету 35 матчей за сборную, в которых он отметился четырьмя голами.
Косович играет за "Кайрат" с 2019 года. В нынешнем чемпионате Казахстана он отдал два ассиста в четырех матчах. В его активе 18 игр и один гол за национальную команду.