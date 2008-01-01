Футболист "Астаны" получил вызов в сборную на матчи Лиги наций

Игры пройдут в сентябре.

Жарко Томашевич. Фото :ФК "Астана"
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Сегодня 16:16
Защитник "Астаны" Жарко Томашевич получил вызов в сборную Черногории на матчи Лиги наций, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В список Фарука Хаджибегича вошли 23 футболиста. Также в нем есть еще один представитель казахстанской премьер-лиги - полузащитник алматинского "Кайрата" Небойша Косович.

Черногорцы проведут два гостевых матча в рамках Лиги Наций: 5 сентября со сборной Кипра, 9 сентября против Люксембурга.

Томашевич выступает за "Астану" с 2019 года. В этом сезоне КПЛ провел пока один матч. На его счету 35 матчей за сборную, в которых он отметился четырьмя голами.

Косович играет за "Кайрат" с 2019 года. В нынешнем чемпионате Казахстана он отдал два ассиста в четырех матчах. В его активе 18 игр и один гол за национальную команду.



Метки:
Астана ФК Лига наций Черногория КПЛ-2020
Футбол Сборные
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Сегодня 16:16
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