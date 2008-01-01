Сборная Казахстана по футболу не будет лишена участия в Лиге наций

В УЕФА после ряда ночных и утренних консультаций с национальными федерациями принято принципиальное решение не отменять турнир сборных Лига наций, сообщает "Спорт-Экспресс".

"Такая возможность обсуждалась в последние дни под давлением так называемых футбольных топ-стран, которые настаивали на отмене турнира из-за чрезмерной загрузки календаря и проблем с пандемией коронавируса в Европе. Однако эта идея не нашла понимания у большинства остальных федераций, которые видят возможность заработка на матчах сборной.



Кроме того, в случае отмены матчей сборных сложится ситуация, когда национальные команды не будут собираться в течение более чем года - такого не происходило со времен Второй Мировой Войны.

В результате, по нашим данным, чиновникам УЕФА удалось убедить крупные Федерации в необходимости проведения Лиги наций. При этом сегодня на видеосовещании будут обсуждаться нюансы проведения Лиги наций, график матчей и процесс организации безопасности здоровья", - пишет издание.

Напомним, сборная Казахстана под руководством Михала Билека сыграет в дивизионе С, где ее соперниками по четвертой группе будут Албания, Беларусь и Литва. Турнир должен начаться для Казахстана 5 сентября гостевым матчем с Литвой, а завершится 18 ноября - домашней игрой с этим же соперником. С календарем можно ознакомиться здесь.