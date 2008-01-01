Бюджет ФИФА сокращен на 120 миллионов долларов

Бюджет Международной федерации футбола (ФИФА) на цикл 2019-2022 годов сокращен с 6,56 миллиарда долларов до 6,44 миллиарда, сообщает агентство "Р-Спорт" со ссылкой на сайт организации.

Пересмотр бюджета ФИФА связан с последствиями пандемии коронавируса, в частности с изменением календаря международных матчей, переносом клубного чемпионата мира и отказом от проведения Кубка конфедераций.

Как сообщается в отчете ФИФА, инвестиции/расходы федерации на цикл 2019-2022 составят 6,34 миллиарда долларов. Таким образом, организация по итогам цикла рассчитывает получить прибыль в размере 100 миллионов долларов (до вычета налогов).

Ближайший чемпионат мира должен пройти в ноябре-декабре 2022 года в Катаре.