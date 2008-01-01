Перед матчем Бяков спрашивал: "Грузин, сколько там у Роналду?", а потом забивал - Лория

В том цикле казахстанец забил столько же, сколько Шевченко, Клозе, Тони.

Дмитрий Бяков празднует гол в отборе на Евро-2008. Фото: football.kulichki.net
Новости спорта Футбол Сборные
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Сегодня 21:13
Бывший капитан и вратарь сборной Казахстана Давид Лория рассказал о встрече с экс-партнером по национальной команде Дмитрием Бяковым. Форварду сейчас 42 года. 

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"Узнаете, ребят? Только Роналду забил больше Димы Бякова в отборе Евро-2008. Иногда перед игрой он у меня спрашивал: "Грузин, сколько там у Роналду?" И когда спрашивал, то обязательно забивал", - рассказал Лория. 

В отборе на Евро-2008 сборная Казахстана набрала 10 очков и заняла шестое место в группе, опередив Армению и Азербайджан. Победителем стала Польша, а вместе с ней из группы А вышла Португалия. 

Лучшим бомбардиром группы А стал Роналду, забивший восемь голов, а вторым по результативности оказался Бяков - пять мячей. 

Лучшим бомбардиром всего цикла с 13 голами стал Дэвид Хили из сборной Северной Ирландии, а Бяков разделил седьмое место вместе с 13 игроками, среди которых оказались такие известные футболисты, как украинец Андрей Шевченко, немец Мирослав Клозе, итальянец Лука Тони, турок Хакан Шукюр, англичанин Питер Крауч и другие. 
Метки:
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Футбол Сборные
0
Сегодня 21:13
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