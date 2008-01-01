Перед матчем Бяков спрашивал: "Грузин, сколько там у Роналду?", а потом забивал - Лория

Бывший капитан и вратарь сборной Казахстанарассказал о встрече с экс-партнером по национальной команде. Форварду сейчас 42 года.В Instagram Лория опубликовал фото, на котором также запечатлен еще один экс-игрок сборной -"Узнаете, ребят? Только Роналду забил больше Димы Бякова в отборе Евро-2008. Иногда перед игрой он у меня спрашивал: "Грузин, сколько там у Роналду?" И когда спрашивал, то обязательно забивал", - рассказал Лория.В отборе на Евро-2008 сборная Казахстана набрала 10 очков и заняла шестое место в группе, опередив Армению и Азербайджан. Победителем стала Польша, а вместе с ней из группы А вышла Португалия.Лучшим бомбардиром группы А стал Роналду, забивший восемь голов, а вторым по результативности оказался Бяков - пять мячей.Лучшим бомбардиром всего цикла с 13 голами стализ сборной Северной Ирландии, а Бяков разделил седьмое место вместе с 13 игроками, среди которых оказались такие известные футболисты, как украинец, немец, итальянец, турок, англичанини другие.