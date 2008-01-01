Перед матчем Бяков спрашивал: "Грузин, сколько там у Роналду?", а потом забивал - Лория

Бывший капитан и вратарь сборной Казахстана Давид Лория
рассказал о встрече с экс-партнером по национальной команде Дмитрием Бяковым
. Форварду сейчас 42 года.
В Instagram Лория опубликовал фото, на котором также запечатлен еще один экс-игрок сборной - Али Алиев
.
"Узнаете, ребят? Только Роналду забил больше Димы Бякова в отборе Евро-2008. Иногда перед игрой он у меня спрашивал: "Грузин, сколько там у Роналду?" И когда спрашивал, то обязательно забивал", - рассказал Лория.
В отборе на Евро-2008 сборная Казахстана набрала 10 очков и заняла шестое место в группе, опередив Армению и Азербайджан. Победителем стала Польша, а вместе с ней из группы А вышла Португалия.
Лучшим бомбардиром группы А стал Роналду, забивший восемь голов, а вторым по результативности оказался Бяков - пять мячей.
Лучшим бомбардиром всего цикла с 13 голами стал Дэвид Хили
из сборной Северной Ирландии, а Бяков разделил седьмое место вместе с 13 игроками, среди которых оказались такие известные футболисты, как украинец Андрей Шевченко
, немец Мирослав Клозе
, итальянец Лука Тони
, турок Хакан Шукюр
, англичанин Питер Крауч
и другие.