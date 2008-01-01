Игрок московского ЦСКА отказался выступать за сборную перед матчем с Казахстаном в Лиге наций

Игра пройдет в Алматы,

Илья Шкурин. Фото: Матч ТВ©
Новости спорта Футбол Сборные
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Сегодня 12:00
Белорусский футболист московского ЦСКА Илья Шкурин выразил свою позицию по политической ситуации в стране, заявив о нежелании выступать за национальную команду при нынешнем режиме власти, передает корреспондент Vesti.kz.

"О попадании в расширенный список сборной страны вновь узнаю через социальные сети, поэтому свой ответ пишу также здесь. Представлять интересы национальной команды я отказываюсь до тех пор, пока действует режим Лукашенко. Жыве Беларусь", - написал 20-летний нападающий в Instagram.

В Лиге наций сборная Казахстана стартует 4 сентября выездным матчем против Литвы, а уже 7-го числа дома примет Беларусь: встреча пройдет в Алматы. С расписанием игр четвертой группы дивизиона C можно ознакомиться здесь.
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Футбол Сборные
0
Сегодня 12:00
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