Гуральски из "Кайрата" вызван в сборную Польши на матчи Лиги наций

Команда выступает в дивизионе А.

Яцек Гуральски. Фото: ФК "Кайрат"©
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Сегодня 20:07
Полузащитник "Кайрата" Яцек Гуральски вызван в сборную Польши на стартовые матчи Лиги наций, сообщает официальный сайт Футбольного союза страны. 

Обе игры его команда, выступающая в первой группе дивизиона А, проведет в гостях. 4 сентября поляки в Амстердаме встретятся с Нидерландами, а 7-го - с Боснией и Герцеговиной в Зенице. 

27-летний Гуральски перешел в "Кайрат" в январе из болгарского "Лудогорца". Хавбек отыграл без замены все четыре матча в КПЛ. 

За сборную Польши Гуральски дебютировал в 2016 году и на данный момент имеет один гол в 13 матчах. В 2018 году он провел две игры на чемпионате мира. 
Метки:
Гуральски Яцек Кайрат ФК Лига наций Польша КПЛ-2020 Босния и Герцеговина Нидерланды
Футбол Сборные
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Сегодня 20:07
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