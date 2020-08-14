Гуральски из "Кайрата" вызван в сборную Польши на матчи Лиги наций

Полузащитник "Кайрата
" Яцек Гуральски
вызван в сборную Польши на стартовые матчи Лиги наций
, сообщает официальный сайт
Футбольного союза страны.
Обе игры его команда, выступающая в первой группе дивизиона А, проведет в гостях. 4 сентября поляки в Амстердаме встретятся с Нидерландами, а 7-го - с Боснией и Герцеговиной в Зенице.
27-летний Гуральски перешел
в "Кайрат" в январе из болгарского "Лудогорца". Хавбек отыграл без замены все четыре матча в КПЛ.
За сборную Польши Гуральски дебютировал в 2016 году и на данный момент имеет один гол в 13 матчах. В 2018 году он провел две игры на чемпионате мира.