Футболисты "Астаны" и "Жетысу" вошли в расширенный состав Беларуси на матч с Казахстаном в Лиге наций

Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель
назвал расширенный состав из 33 игроков на матчи Лиги наций
против Албании
и Казахстана
, сообщает официальный сайт
Федерации футбола.
Сбор состоится с 31 августа по 8 сентября. В расширенный состав вошли три игрока казахстанских клубов: защитник "Жетысу" Никита Наумов
и полузащитники "Астаны" Иван Маевский
и Макс Эбонг
.
4 сентября Беларусь в Минске примет Албанию, а через три дня встретится
с Казахстаном в Алматы. Окончательный список из 23 футболистов будет назван 24 августа.
Расширенный состав сборной Беларуси
:
вратари
: Александр Гутор ("Шахтер", Солигорск), Егор Хаткевич ("Ислочь", Минский район), Денис Щербицкий (БАТЭ, Борисов), Сергей Игнатович ("Динамо-Брест");
защитники
: Александр Мартынович ("Краснодар", Россия), Максим Бордачев ("Торпедо-БелАЗ", Жодино), Игорь Бурко, Александр Сачивко (оба - "Шахтер", Солигорск), Николай Золотов ("Урал", Екатеринбург, Россия), Максим Швецов ("Динамо-Минск"), Никита Наумов ("Жетысу"), Александр Павловец, Кирилл Печенин, Роман Юзепчук (все - "Динамо-Брест"), Алексей Легчилин ("Неман", Гродно);
полузащитники
: Станислав Драгун, Игорь Стасевич, Павел Нехайчик, Евгений Яблонский (все - БАТЭ, Борисов), Михаил Гордейчук, Павел Савицкий (оба - "Динамо-Брест"), Иван Маевский, Макс Эбонг (оба - "Астана"), Юрий Ковалев, Валерий Громыко (оба - "Арсенал", Тула, Россия), Иван Бахар ("Динамо-Минск"), Дмитрий Подстрелов, Александр Селява (оба - "Шахтер", Солигорск), Андрей Хачатурян ("Торпедо-БелАЗ", Жодино), Денис Гречихо ("Рух", Брест);
нападающие
: Максим Скавыш (БАТЭ, Борисов), Виталий Лисакович ("Локомотив", Москва, Россия), Илья Шкурин (ЦСКА, Москва, Россия).