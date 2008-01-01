Футболисты "Астаны" и "Жетысу" вошли в расширенный состав Беларуси на матч с Казахстаном в Лиге наций

Игру примет Алматы.

Фото: abff.by©
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Сегодня 19:22
Главный тренер сборной Беларуси Михаил Мархель назвал расширенный состав из 33 игроков на матчи Лиги наций против Албании и Казахстана, сообщает официальный сайт Федерации футбола. 

Сбор состоится с 31 августа по 8 сентября. В расширенный состав вошли три игрока казахстанских клубов: защитник "Жетысу" Никита Наумов и полузащитники "Астаны" Иван Маевский и Макс Эбонг

4 сентября Беларусь в Минске примет Албанию, а через три дня встретится с Казахстаном в Алматы. Окончательный список из 23 футболистов будет назван 24 августа.

Расширенный состав сборной Беларуси:

вратари: Александр Гутор ("Шахтер", Солигорск), Егор Хаткевич ("Ислочь", Минский район), Денис Щербицкий (БАТЭ, Борисов), Сергей Игнатович ("Динамо-Брест");

защитники: Александр Мартынович ("Краснодар", Россия), Максим Бордачев ("Торпедо-БелАЗ", Жодино), Игорь Бурко, Александр Сачивко (оба - "Шахтер", Солигорск), Николай Золотов ("Урал", Екатеринбург, Россия), Максим Швецов ("Динамо-Минск"), Никита Наумов ("Жетысу"), Александр Павловец, Кирилл Печенин, Роман Юзепчук (все - "Динамо-Брест"), Алексей Легчилин ("Неман", Гродно);

полузащитники: Станислав Драгун, Игорь Стасевич, Павел Нехайчик, Евгений Яблонский (все - БАТЭ, Борисов), Михаил Гордейчук, Павел Савицкий (оба  - "Динамо-Брест"), Иван Маевский, Макс Эбонг (оба - "Астана"), Юрий Ковалев, Валерий Громыко (оба - "Арсенал", Тула, Россия), Иван Бахар ("Динамо-Минск"), Дмитрий Подстрелов, Александр Селява (оба - "Шахтер", Солигорск), Андрей Хачатурян ("Торпедо-БелАЗ", Жодино), Денис Гречихо ("Рух", Брест);

нападающие: Максим Скавыш (БАТЭ, Борисов), Виталий Лисакович ("Локомотив", Москва, Россия), Илья Шкурин (ЦСКА, Москва, Россия).
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