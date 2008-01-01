Александр Меркель провел два-три дня в камере после матча сборной Казахстана - журналист

Полузащитник сборной Казахстана Александр Меркель
из-за ситуации с паспортом не смог вовремя вылететь из страны в марте 2019 года. Об этом в интервью Gol.ru
сообщил журналист Айдын Кожахмет
.
По его данным, на разрешение ситуации понадобилось два-три дня, которые Меркель был вынужден провести в камере. Хавбек не смог вовремя прибыть в расположение нидерландского "Хераклеса".
Матчи с Шотландией (3:0) и Россией (4:0) в отборе на Евро-2020 стали для Меркеля вторым и третьим соответственно за сборную, за которую он дебютировал в 2015 году в игре квалификации Евро-2016 с Исландией (0:0).
"В прошлом году Меркель после матчей сборной прилетел в Казахстан из Нидерландов - по казахстанскому паспорту. Обратно в Нидерланды он пытался улететь
по нему же, но возникла какая-то проблема из-за отсутствия визы или чего-то еще, - говорит Кожахмет. - Он опаздывал на рейс. Пытался решить вопрос через Федерацию (КФФ). В общем, дошло до того, что его закрыли в камере, продержали в ней два-три дня.
Я знаю причину, по которой его задержали, но не хочу ее называть, чтобы не портить парню карьеру. Тем более что точка в его истории со сборной Казахстана не поставлена.
Он и сам сглупил прилично, конечно. Но полагаю, что большая часть вины здесь на КФФ. Там такой уровень организации, что не могут проконтролировать некоторые щепетильные вопросы. Должен был быть четкий инструктаж, что делать можно, а чего нельзя.
Меркель не знал многих нюансов и попал в нехорошую ситуацию. Но, насколько я знаю, он пытается решить вопрос. И не является персоной нон-грата, ему не запрещен въезд в Казахстан, это точно".
Свой рекорд по голам, матчи с "Аяксом" и статус лидера. Как Меркель провел сезон за "Хераклес"
Ранее стало известно, что Меркель может перейти
в "Сочи". Казахстанцы не считаются легионерами в чемпионате России. До этого сообщалось, что хавбек отказал
"Астане".
В августе 2019 года КФФ заявила
, что у Меркеля возникли "личные проблемы с документами". В июне КФФ сообщала
, что он не приехал на сбор из-за болезни горла.
27-летний Меркель родился в Алматы, но с детства проживает в Германии. Два последних сезона он провел в "Хераклесе", который покинул
в июне, а до этого выступал за австрийскую "Адмиру Ваккер", немецкий "Бохум", швейцарский "Грассхопперс", английский "Уотфорд" и итальянские "Удинезе", "Дженоа" и "Милан".