Вратарь "Арсенала" включил футболиста сборной Казахстана в золотое поколение

Оба играли в одной академии.

Фото: ФК "Арсенал"
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Сегодня 21:44
Вратарь лондонского "Арсенала" и сборной Германии по футболу Бернд Лено опубликовал фотографию с бывшими партнерами по "Штутгарту".

"Золотое поколение "Штутгарта", - подписал снимок голкипер, на котором в числе собравшихся запечатлен футболист сборной Казахстана Александр Меркель.



Меркель провел в "Штутгарте" пять лет - с 2003 по 2008 года, после чего перешел в "Милан". Лено отыграл в "Штутгарте" на год больше - с 2003 по 2009 года.

С 2018 года немецкий голкипер выступает за "Арсенал", в составе которого завоевал Кубок Англии. Со сборной Германии он выиграл Кубок Конфедераций-2017.

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Меркель же сейчас свободный агент. Его последним клубом был "Хераклес", за который он выступал с 2018 года. В минувшем сезоне казахстанец провел 25 матчей, забил два мяча и отдал четыре голевые передачи.

С 2007 по 2011 года хавбек выступал за юношеские и молодежные сборные Германии разных возрастов. С 2015-го Меркель начал привлекаться в сборную Казахстана. 
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Футбол Сборные
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Сегодня 21:44
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