Мохамед Салах не сыграет с Казахстаном из-за коронавируса

Египетская футбольная ассоциация была заинтересована в том, чтобы провести товарищеский матч между сборными Египта и Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Переговоры между двумя странами шли в 2019 году, когда составлялся международный календарь на будущий год.

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Однако товарищеский поединок не состоялся по причине пандемии коронавируса, из-за которого по всему миру были отменены многие спортивные соревнования.

Ранее сборная Казахстана не смогла провести два товарищеских матча против сборных Литвы и Армении 27 и 30 марта соответственно. Поединки должны были состояться в Алматы, однако были отменены из-за введенного режима чрезвычайного положения.

Также стало известно о том, что Федерации футбола Армении и Казахстана не смогли договориться о контрольной встрече на осень текущего года в связи с тем, что каждая сторона хотела провести эту встречу на своем поле.

Напомним, главной звездой сборной Египта является лидер "Ливерпуля" Мохамед Салах, завоевавший в ушедшем сезоне титул чемпиона Англии. В 34 играх турнира на счету 28-летнего форварда 19 голов и десять результативных передач.

В рейтинге ФИФА сборная Египта занимает 49 место. На ЧМ-2018 команда не вышла из группы, пропустив вперед сборные Уругвая, России и Саудовской Аравии.