Открывший Сейдахмета тренер узнал из СМИ о своем увольнении из сборной Казахстана

Ассистент старшего тренера молодежной сборной Казахстана (U-21) Александр Кузнецов опубликовал пост в Facebook, в котором рассказал об обстоятельствах своего увольнения.



По словам специалиста, о кадровых перестановках в сборной он узнал из СМИ.



"Для меня была большая честь работать тренером сборной Казахстана. Теперь о причине моего ухода я буду, как и всегда, говорить прямо. Я до недавнего времени и не думал о том, что прекращу работать в департаменте сборных, ведь одной из главных причин моего возвращения из Португалии, где я работал в клубе, был именно приоритет работы в сборной. Но буквально пару дней назад я узнал из СМИ о перестановках и новых назначениях в национальных сборных. Свою фамилию я тем не увидел. Со мной никто не связывался, а значит, меня там нет. Так бывает, к сожалению", - написал Кузнецов.



До этого специалист работал в юношеских сборных Казахстана до 17 и 19 лет. Отметим, что Кузнецов первым пригласил в сборную юного Еркебулана Сейдахмета, начав вызывать его в команду U-17.



В 2016 году, возглавляя команду до 17 лет, становился обладателем Кубка Президента Республики Казахстан. В январе 2017 года с этой же сборной стал финалистом международного турнира Мемориал Гранаткина, в котором принимали участие 16 сборных команд. Подопечные Кузнецова пробились в финал, где с минимальным счетом уступили юношеской сборной России.