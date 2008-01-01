Драмы, позор и успех. Какой домашний стадион более фартовый для сборной Казахстана

7 сентября сборная Казахстана проведет первый домашний матч во второй Лиге наций. Соперником команды Михала Билека будет сборная Беларуси. Впервые за три года сборная сыграет Алматы на стадионе "Центральный", а не в Нур-Султане на "Астана Арене". Корреспондент Vesti.kz рассказывает, какой из городов более фартовый для национальной команды.



Последний раз в Алматы сборная Казахстана сыграла 10 июня 2017 года, в отборе на ЧМ-2018 против Дании. Та встреча завершилась победой гостей со счетом 3:1.



Матч против Беларуси станет 29-м для национальной команды в Алматы после того, как казахстанский футбол сменил азиатскую прописку на европейскую.



В этом городе сборная Казахстана выиграла всего шесть матчей, пять завершила вничью и 17 проиграла.



В том числе в Алматы было сыграно 19 официальных матчей в рамках отборов на ЧМ и чемпионаты Европы из них выиграны всего две встречи, две игры завершились вничью и 15 проиграно. Кроме того, в южной столице состоялись девять товарищеских встреч, четыре из которых оканчивались победами нашей команды, три завершились вничью и две игры были проиграны. Матч Лиги наций станет дебютным для города.



В Нур-Султане сборная сыграла 32 матча. Победами завершились девять игр, восемь матчей заканчивались ничьими, 15 встреч наша национальная команда проиграла. Примечательно, что все поражения случились в официальных встречах.



Всего в столице в рамках отборов на ЧМ, чемпионаты Европы и Лиги наций было сыграно 27 официальных матчей. Помимо 15 поражений, пять встреч национальная команда выиграла, семь завершила вничью.



В товарищеских матчах, которые сборная проводила в столице, поражений зафиксировано не было. Из пяти встреч четыре были выиграны и одна завершилась вничью.



В целом, в процентном соотношении в Алматы сборная выиграла 21,4 процента всех встреч, 17,9 завершила вничью и 60,7 проиграла. Если брать официальные матчи, то процент побед составляет 10,5, столько же ничьих и 79 процентов поражений.



В Нур-Султане данный вид статистики немногим лучше. 28,1 процента матчей сборная выиграла, 25 процентов матчей завершилось вничью и 46,9 проиграно. В официальных матчах 18,5 процента выиграно. 25,9 процента ничьих, 55,6 процента встреч проиграно.



Если брать по именам, то в Алматы сборной Казахстана в официальных матчах были обыграны Сербия (2:1) и Андорра (3:0), а в Нур-Султане - Шотландия (3:0), Азербайджан (2:1), Фареры (2:1), Сан-Марино (4:0) и Андорра (4:0).



Что касается ничьих в официальных играх, то в Алматы их было две, и обе волевые - против Азербайджана (1:1) и Бельгии (2:2).



В Нур-Султане очки в официальных матчах с нашей сборной теряли такие сборные, как Австрия (дважды по 0:0), Латвия (0:0, 1:1), Польша (2:2), Румыния (0:0) и Армения (1:1).



Из целого ряда поражений в Алматы можно выделить упорный и драматичный матч против Греции (1:2), которая осенью 2005 года приехала в Казахстан в ранге действующего чемпиона Европы. К слову, наиболее болезненные поражения в своей истории национальная команда потерпела как раз в Алматы - от Турции (0:6), Беларуси (1:5) и Англии (0:4).



В Нур-Султане сборная страны дважды с одинаковым счетом безоговорочно проигрывала Германии - 0:3. В прошлом году, команда уступала четвертьфиналисту ЧМ-2018 сборной России (0:4) и бронзовым призерам того же ЧМ бельгийцам (0:2).



Кроме этого, весьма упорными получились столичные матчи национальной команды против сборной Нидерландов (1:2), Хорватии (1:2), Швеции (0:1) и Чехии (2:4).



Напомним, в ночь с 4 на 5 сентября по времени Нур-Султана сборная Казахстана проведет в Вильнюсе первый матч Лиги наций против Литвы. 7 сентября команда Билека примет на своем поле Беларусь. С полным календарем можно ознакомиться здесь.



27 и 30 марта национальная команда должна была провести в Алматы товарищеские матчи против команд Литвы и Армении. Но из-за пандемии коронавируса встречи были отменены.