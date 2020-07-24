Драмы, позор и успех. Какой домашний стадион более фартовый для сборной Казахстана

Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
Сохранить Недостаточно средств Вы достигли лимита трансферов Вы превысили лимит трансферов Вы превысили лимит игроков Вы достигли лимита игроков Максимум игроков данной позиции уже достигнут Трансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позиции Максимум игроков одного клуба уже достигнут Вы достигли лимита покупок млрд млн тыс Вы достигли лимита продаж Купить Продать Назначить капитаном Назначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню. Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \n После сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения Сфокусировать Нажмите для отмены Обтекание картинки Слева Справа Нет Удалить Удалить объект?
Офис Vesti.kz Живи спортом! Укажите, что вы ищете Информация о компании
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Место
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Новость дня! Таблица всех трансферов КПЛ
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
ЧМ-2018
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Драмы, позор и успех. Какой домашний стадион более фартовый для сборной Казахстана

Национальная команда сыграет в Алматы впервые за три года.

Драмы, позор и успех. Какой домашний стадион более фартовый для сборной Казахстана
Фото: КФФ©
Новости спорта Футбол Сборные
0

7 сентября сборная Казахстана проведет первый домашний матч во второй Лиге наций. Соперником команды Михала Билека будет сборная Беларуси. Впервые за три года сборная сыграет Алматы на стадионе "Центральный", а не в Нур-Султане на "Астана Арене". Корреспондент Vesti.kz рассказывает, какой из городов более фартовый для национальной команды.

Последний раз в Алматы сборная Казахстана сыграла 10 июня 2017 года, в отборе на ЧМ-2018 против Дании. Та встреча завершилась победой гостей со счетом 3:1.


Матч против Беларуси станет 29-м для национальной команды в Алматы после того, как казахстанский футбол сменил азиатскую прописку на европейскую.

В этом городе сборная Казахстана выиграла всего шесть матчей, пять завершила вничью и 17 проиграла.

В том числе в Алматы было сыграно 19 официальных матчей в рамках отборов на ЧМ и чемпионаты Европы из них выиграны всего две встречи, две игры завершились вничью и 15 проиграно. Кроме того, в южной столице состоялись девять товарищеских встреч, четыре из которых оканчивались победами нашей команды, три завершились вничью и две игры были проиграны. Матч Лиги наций станет дебютным для города.

В Нур-Султане сборная сыграла 32 матча. Победами завершились девять игр, восемь матчей заканчивались ничьими, 15 встреч наша национальная команда проиграла. Примечательно, что все поражения случились в официальных встречах.

Всего в столице в рамках отборов на ЧМ, чемпионаты Европы и Лиги наций было сыграно 27 официальных матчей. Помимо 15 поражений, пять встреч национальная команда выиграла, семь завершила вничью.

В товарищеских матчах, которые сборная проводила в столице, поражений зафиксировано не было. Из пяти встреч четыре были выиграны и одна завершилась вничью.

В целом, в процентном соотношении в Алматы сборная выиграла 21,4 процента всех встреч, 17,9 завершила вничью и 60,7 проиграла. Если брать официальные матчи, то процент побед составляет 10,5, столько же ничьих и 79 процентов поражений.

В Нур-Султане данный вид статистики немногим лучше. 28,1 процента матчей сборная выиграла, 25 процентов матчей завершилось вничью и 46,9 проиграно. В официальных матчах 18,5 процента выиграно. 25,9 процента ничьих, 55,6 процента встреч проиграно.

Если брать по именам, то в Алматы сборной Казахстана в официальных матчах были обыграны Сербия (2:1) и Андорра (3:0), а в Нур-Султане - Шотландия (3:0), Азербайджан (2:1), Фареры (2:1), Сан-Марино (4:0) и Андорра (4:0).

Что касается ничьих в официальных играх, то в Алматы их было две, и обе волевые - против Азербайджана (1:1) и Бельгии (2:2).

В Нур-Султане очки в официальных матчах с нашей сборной теряли такие сборные, как Австрия (дважды по 0:0), Латвия (0:0, 1:1), Польша (2:2), Румыния (0:0) и Армения (1:1).

Из целого ряда поражений в Алматы можно выделить упорный и драматичный матч против Греции (1:2), которая осенью 2005 года приехала в Казахстан в ранге действующего чемпиона Европы. К слову, наиболее болезненные поражения в своей истории национальная команда потерпела как раз в Алматы - от Турции (0:6), Беларуси (1:5) и Англии (0:4).

В Нур-Султане сборная страны дважды с одинаковым счетом безоговорочно проигрывала Германии - 0:3. В прошлом году, команда уступала четвертьфиналисту ЧМ-2018 сборной России (0:4) и бронзовым призерам того же ЧМ бельгийцам (0:2).

Кроме этого, весьма упорными получились столичные матчи национальной команды против сборной Нидерландов (1:2), Хорватии (1:2), Швеции (0:1) и Чехии (2:4). 

Напомним, в ночь с 4 на 5 сентября по времени Нур-Султана сборная Казахстана проведет в Вильнюсе первый матч Лиги наций против Литвы. 7 сентября команда Билека примет на своем поле Беларусь. С полным календарем можно ознакомиться здесь.

27 и 30 марта национальная команда должна была провести в Алматы товарищеские матчи против команд Литвы и Армении. Но из-за пандемии коронавируса встречи были отменены.

Подписывайтесь на наш Telegram >>> и следите за самыми интересными новостями спорта, а также лучшими голами прямо в своем телефоне
Поделиться в соц. сетях:
Метки:
Сборная РК по футболу Алматы Лига наций Билек Михал Коронавирус

Ссылки по теме:

Новости
Вчера
23:28
Футбол

Драмы, позор и успех. Какой домашний стадион более фартовый для сборной Казахстана
Вчера
07:50
Футбол

36-летний экс-футболист "Кайрата" возглавил юношескую сборную Казахстана
22 июля
10:51
Футбол

Болельщикам разрешили доступ на первый матч сборной Казахстана по футболу в Лиге наций
21 июля
11:56
Футбол

"Календарь складывается очень плотный". Билек - о проблемах сборной Казахстана, Лиге наций и товарищеском матче
18 июля
23:59
Футбол

Одноклубник казахстанца Зайнутдинова решил играть за сборную Армении
18 июля
13:08
Футбол

Казахстан и Черногория заключили соглашение о товарищеском матче по футболу
16 июля
17:41
Футбол

Какое место занимает сборная Казахстана в рейтинге ФИФА за июль
13 июля
14:30
Футбол

Кандидат в сборную Казахстана по футболу попал в символическую команду чемпионата Словакии
10 июля
22:37
Футбол

Криштиану Роналду выбрал самый важный трофей в карьере
10 июля
20:50
Футбол

Сборная Казахстана по футболу не смогла перенести сорванный матч на осень
10 июля
15:00
Футбол

"Много будет значить для нас". Тренер сборной Черногории высказался о товарищеском матче с Казахстаном
9 июля
20:52
Происшествия

Экс-футболист сборной Сингапура разбился на мотоцикле
4 июля
12:00
Футбол

Сборная Черногории по футболу объявила о товарищеском матче с Казахстаном
27 июня
13:19
Футбол

Как Исламхан готовится к возвращению в футбол
26 июня
22:41
Футбол

Стал известен календарь матчей сборной Казахстана по футболу в Лиге наций
26 июня
11:14
Футбол

Перенесены стыковые матчи отборочного турнира ЧМ-2022 по футболу
24 июня
20:23
Хоккей

Сборная Казахстана по хоккею сыграет на турнире в Минске
22 июня
16:09
Футбол

"Были смешанные чувства". Футболист сборной Бельгии вспомнил матч с Казахстаном
22 июня
10:11
Футбол

Автор единственного гола сборной Ирака на чемпионате мира умер из-за коронавируса
21 июня
14:13
Футбол

Два казахстанца, "Ливерпуль" и "Реал". Прямые трансляции главных матчей дня
20 июня
07:30
Футбол

Сборная Казахстана по футболу узнала регламент жеребьевки отбора на ЧМ-2022
18 июня
13:00
Футбол

Футболист сборной Казахстана из Европы стал отцом
18 июня
12:33
Футбол

Стали известны даты матчей сборной Казахстана по футболу в Лиге наций
17 июня
23:40
Футбол

Европейская сборная после матча с Казахстаном поборется за путевку на ЧЕ
17 июня
20:24
Футбол

Официально: определены даты и места проведения Евро-2020
12 июня
15:39
Футбол

Экс-футболист сборной Казахстана нашел новый клуб в России
11 июня
23:53
Футбол

На каком месте в рейтинге ФИФА находится сборная Казахстана по футболу
11 июня
19:36
Футбол

УЕФА обсудит участие "Астаны", "Кайрата", "Ордабасы" и "Кайсара" в еврокубках
8 июня
23:16
Футбол

Турецкий разгром. 15 лет назад сборная Казахстана потерпела самое унизительное домашнее поражение
4 июня
20:54
Футбол

"Я поразился". Экс-легионер "Тараза" раскрыл секрет попадания Зайнутдинова в чемпионат России
22 ноября 2019
09:23
Футбол

Видеообзор матча отбора на Евро-2020 Шотландия - Казахстан (3:1)
10 октября 2019
21:27
Футбол

Фото с матча Казахстан - Кипр
13 сентября 2019
12:37
Футбол

Около матча Россия - Казахстан - 1:0
11 сентября 2019
19:00
Футбол

Видеообзор матча молодежной сборной Казахстана против Израиля
8 сентября 2019
11:03
Футбол

Сборная Казахстана по футболу прибыла в Калининград на матч с Россией
6 сентября 2019
10:01
Футбол

Видео тренировки сборной Казахстана по футболу перед матчем отбора на Евро
11 июня 2019
20:51
Футбол

Фото с матча Казахстан - Сан-Марино
24 марта 2019
22:07
Футбол

Фото с матча Казахстан - Россия в отборе на Евро-2020
22 марта 2019
00:42
Футбол

Фото с победного матча сборной Казахстана над Шотландией в отборочном цикле Евро-2020
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
Спорт
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика