36-летний экс-футболист "Кайрата" возглавил юношескую сборную Казахстана

Казахстанская федерация футбола внесла изменения в сборные команды, сообщается на сайте организации.

Молодежную сборную U-21 возглавил Алмас Кулшинбаев. Работу в качестве ассистента старшего тренера команды продолжит экс-футболист "Астаны" и сборной Казахстана 37-летний Кайрат Нурдаулетов, завершивший игровую карьеру три года назад.

Преемником Кулшинбаева на посту старшего тренера юношеской сборной U-17 стал Артем Гавриленко. Руководство учебно-тренировочным процессом юношеской сборной U-15 принял Жора Арутюнян. Оба названных тренера приглашены из Академии резерва ФК "Кайрат", где продолжат работу в порядке совмещения. 36-летний Гавриленко во время игровой карьеры поиграл в КПЛ за алматинский клуб, а также "Восток" и "Семей".

Тренерский штаб девичьей юношеской сборной U-17 возглавил Жандос Сарманов. В качестве его ассистента приглашен Евгений Морунов.

Подготовительный процесс девушек из юношеской сборной U-19 доверен Искандару Геймату. В качестве его помощника выступит Сакен Наукенов.

Старшие тренеры женских юношеских сборных команд U19 и U17, а также ассистент наставника последней представляют тренерский корпус ЖФК "БИИК-Казыгурт" и СДЮШОР №7 города Шымкента. Наукенов же представляет ОСДЮСШ №2 города Актобе.

Все перечисленные выше специалисты начнут работу в статусе исполняющих обязанности.

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