Сестра Рахмонова устроила потасовку на дуэли взглядов с соперницей из Узбекистана

Казахстанская девушка-боец Сора Рахмонова устроила потасовку с соперницей из Узбекистана Хилолой Собировой перед их боем, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Инцидент произошел на дуэли взглядов. Рахмонова подошла к Собировой вплотную, после чего сильно толкнула ее, что привело к потасовке.

Отметим, что за этим действом наблюдал брат казахстанки - Шавкат Рахмонов, который выступает в UFC.

Сам поединок пройдет на турнире NAIZA 36, который состоится 29 декабря в Алматы. Для казахстанки это будет третий бой в ММА - сейчас у Соры победа и поражение, тогда как для ее соперницы это будет дебют.