Оспанов, звезда UFC и чемпион мир по боксу. Кто выступит на первом турнире лиги Хабиба в США

В ночь на субботу, 29 января, в Майами (Флорида) состоится первый американский турнир в истории промоушена Хабиба Нурмагомедова - Eagle FC. Корреспондент Vesti.kz - о карде ивента, в котором также выступит казахстанский файтер Арман Оспанов (11-4).
На 44-м турнире Eagle FC планируется проведение десяти поединков, которые в равном соотношении будут распределены между предварительным и главным кардом. Событие начнется в 05:00 утра по времени Нур-Султана. Прямая трансляция будет доступна бесплатно по этой ссылке.
Мы по традиции расскажем о пяти интересных противостояниях предстоящего вечера боев.
Таджикский дебютант с опытом выступлений в Казахстане
Последние три года Лоик бился в лиге PFL, где и сделал себе имя на территории США. Но если за океан таджикский файтер когда-то отправился с рекордом 11-0, то в Штатах все пошло с переменным успехом - четыре победы, столько же поражений и одна ничья. Свой последний бой он также проиграл.
Свой второй бой в профессиональной карьере он провел в декабре 2013 года, выступив на турнире казахстанской лиги Alash Pride FC в Алматы. Финальную подготовку перед поединком Лоик провел в зале Sanford MMA, где тренировался с казахстанцем Шавкатом Рахмоновым (14-0).
Возвращение "Сункара" в клетку
Однако на стороне Дилана отличный бэкграунд в кикбоксинге, где он побеждал именитых соперников. Будет интересно посмотреть на это противостояние. Подробнее ознакомиться с биографией Сальвадора можно по этой ссылке.
Бой "Сункара" пройдет ориентировочно в 07:00 по времени Нур-Султана.
Битва двух бывших бойцов UFC
У 32-летнего Гибсона тоже имеется бэкграунд в UFC. Он попал в промоушен в 2014 году, но последний бой там провел уже в 2015-м. За пару лет он провел четыре поединка, победив лишь в одном из них. Зато Коди идет на хорошей серии сейчас, а в последней схватке он одолел другого экс-бойца UFC Джона Додсона (21-13).
Это противостояние начнется примерно в 08:30 часов по столице.
Возвращение экс-чемпиона UFC
42-летний Эванс вернется в клетку спустя три с половиной года, а пока он идет на печальной серии из пяти поражений кряду. В 2019 году он был включен в Зал славы UFC, поэтому его вполне можно называть легендой промоушена.
Хабиб подписал в свою лигу легенду UFC. Теперь он может встретиться с небитым казахстанцем
35-летний Чекко не только моложе, но и активнее в последние годы. В последних пяти боях он одержал всего две победы, но, несмотря на это, бразилец верит в положительный исход в поединке с Рашадом. У Габриэля есть опыт выступлений в лиге LFA.
Начало боя - ориентировочно в 09:00.
Спонг - Харитонов в роли хедлайнеров
41-летний Харитонов один из известных ветеранов российского ММА. В свое время он прошел через настоящие "войны" в клетке против таких сильных бойцов, как Александр Емельяненко, Алистар Оверим, Андрей Орловский, Антонио Родриго Ногейра и другие.
В последних 12 боях опытный файтер потерпел всего два поражения, он продолжает сохранять высокий уровень. Теперь Харитонов дебютирует в лиге Eagle FC.
Напомним, что в ноябре 2020 года Сергей попал в скандал, устроив драку с другим известным бойцом.
Поединок между Харитоновым и Спонгом пройдет примерно в 09:30.
Полностью ознакомиться с кардом турнира можно ниже: