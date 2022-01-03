Казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Куат "Найман" Хамитов прокомментировал ситуацию с митингом против повышения цен на газ в Мангистауской области.

"Ассаламалейкум, друзья. Меня жители из Жанаозена и Актау просят прокомментировать эту ситуацию, просят поддержки от меня. Я всегда с народом! Скажу жителям Жанаозена и Актау, мы всегда с вами. Я считаю неправильным, что делают с (ценами) на газ. Потому что это ударяет по карману народа, у них и так ситуация не очень. Поэтому это касается не только газа, цены на продукты, бензин, на все вещи дорожают.

Государство должно взять эту проблему в свои руки, услышать проблему народа. Поэтому, жители Жанаозена, мы с вами, алга!", - сказал Хамитов в своем видеообращении в Instagram.

2 января жители Жанаозена вышли на улицы с требованием понизить цены на сжиженный газ. Позднее к акции присоединились и жители Актау. Митингующие перекрыли дороги в Актау и Жанаозене. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отреагировал на ситуацию и дал поручение правительству срочно рассмотреть ситуацию в Жанаозене с учетом экономической целесообразности в правовом поле.

Также сообщалось, что распоряжением премьер-министра Аскара Мамина создана правительственная комиссия для рассмотрения социально-экономической ситуации в Мангистауской области. Правительством будет реализован пакет мер по урегулированию цен на сжиженный нефтяной газ. Собственниками АЗС области в инициативном порядке принято решение о снижении стоимости газа с 120 до 85-90 тенге за литр.