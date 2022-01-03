Казахстанский ММА-боец обратился к обидчику после поражения нокаутом и потери титула

Казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Жуман Жумабеков обратился к своему бывшему сопернику - Айжигиту Еркебаю уулу, который теперь является чемпионом Naiza FC в наилегчайшем весе, сообщает Sports.ru.

"Ин ша Аллах один бой, и мы снова встретимся", - написал Жумабеков у себя в сторис в Instagram.

Напомним, в августе этого на турнире в Алматы Жумабеков проводил защиту пояса чемпиона Naiza FC, но проиграл нокаутом кыргызскому файтеру.

Еркебай уулу должен был провести первую защиту в декабре, однако снялся с боя из-за травмы.