"Казахстанский МакГрегор" встал после нокдауна и нокаутировал соперника

28-летний казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Фаниль Рафиков (20-5) одержал 20-ю победу в профессиональной карьере. Это случилось на турнире Naiza FC 36 в Алматы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Файтер легкого веса из Павлодара в главном карде ивента бился с оппонентом из Кыргызстана Каныбеком Жаныбек Уулу (11-8). Поединок завершился победой экс-чемпиона лиги техническим нокаутом во втором раунде.

Отметим, что в начале стартовой пятиминутки сам Рафиков, которого некоторые фанаты называют "казахстанским МакГрегором", оказался в нокдауне, но быстро сумел прийти в себя.

Для представителя команды DAR Team Pro это 20-я победа в карьере при пяти поражениях. Что касается Жаныбек Уулу, то для него это поражение стало восьмым в карьере.

Ранее на этом же турнире вторую победу в карьере одержала сестра Шавката Рахмонова.