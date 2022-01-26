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Громкие бои, трешток и билет в США. Что ждет "Казахстанского МакГрегора" дальше

Громкие бои, трешток и билет в США. Что ждет "Казахстанского МакГрегора" дальше
©Naiza FC
Новости спорта Единоборства MMA

Казахстанский боец смешанного стиля (ММА) Фаниль Рафиков (20-5) является одной из главных и узнаваемых звезд лиги Naiza FC. В прошлом году павлодарский файтер был чемпионом легкого веса, но затем утратил статус обладателя пояса, однако абсолютно не потерял ничего в плане фан-базы. Корреспондент Vesti.kz - о дальнейших планах 28-летнего спортсмена.

Рафикова любят фанаты и даже нейтральные зрители за умение устраивать шоу как во время раскрутки боев, так и непосредственно в клетке. Обычно таких бойцов называют народными чемпионами. Да, пусть настоящих поясов в данное время у них нет, но за них говорят сердца фанатов.

2021 год стал для Фаниля прорывным в том плане, что боец стал одной из главных звезд Naiza FC и вообще всего казахстанского ММА. Как ни странно, но даже когда он выступал в лиге АСА, шуму вокруг имени Рафикова было меньше. Сейчас он умело использует трешток, за что получил прозвище "Казахстанский МакГрегор", успешно комментирует некоторые турниры промоушена в прямом эфире, а еще продолжает радовать болельщиков победами.

Но что ждет Рафикова дальше? Он уже не раз заявлял, что UFC его особо не интересует, в мыслях нет планов попасть туда. Боец уже говорил, что так называемый "золотой билет" от лучшего мирового промоушена можно ждать всю жизнь, но так и не дождаться. Логично, что ММА не ограничивается одним лишь UFC.

С симпатией боец относится к лигам Bellator и PFL, чем делился со своими подписчиками в соцсетях. Рафиков хочет попробовать свои силы за океаном, но пока продолжает биться в Naiza FC и быть одним из главных представителей команды DAR Team Pro

При этом не сказать, что Фаниль горит желанием снова завладеть поясом и как можно скорее реваншировать поражение от Ильдара Кудайбергенова (5-0). "Ногай" хочет громких боев, и именно по этой причине он уже вызывал на поединок Чоршанбе Чоршанбиева (6-3-1), а затем включил трешток против бывшего бойца UFC из Бразилии Рони Мариано (15-9-0-1).

Последнюю победу Рафиков добыл в зрелищной манере против кыргызстанца Каныбека Жаныбек Уулу (11-8). Сначала "Ногай" оказался в нокдауне, но затем перевернул ход противостояния и одержал победу техническим нокаутом.

Лига Naiza FC развивается достаточно быстро, но пока нет предпосылок к тому, что в скором времени мы увидим турниры организации в США. В соседних странах или ОАЭ - вполне возможно, но Рафиков хочет именно за океан. 

Кто знает, может, именно по этой причине Фаниль не стремится к чемпионству. Ведь в таком случае ему предстоит раз за разом защищать титул от бесконечного количества претендентов. Рафиков хочет устраивать громкие бои и желательно с приезжими соперниками, имеющими хороший бэкграунд.

Ему 28 лет, и у него есть в запасе еще порядка пяти лет, чтобы выступать на топовом уровне, поддерживать свою пиковую форму. Время попасть за океан еще есть, и здесь можно отметить не только Bellator или PFL, но и еще более простой трамплин в Штаты - Eagle FC.

Лига, владельцем которой является Хабиб Нурмагомедов, с этого года начинает проводить ивенты в США. Это хорошая возможность выступить перед новой аудиторией и сделать себе имя в другой стране. В любом случае даже в Северной Америке будут с большим интересом следить за успехами лиги экс-чемпиона UFC.

Но может быть и так, что громкий бой в скором времени получить не удастся, и тогда Naiza FC устроит реванш Фаниля и действующего чемпиона Кудайбергенова. В первом поединке Ильдар взял верх единогласным решением судей. Первым претендентом на пояс является Магомед Кабардиев (7-0), однако они представляют с Ильдаром одну команду - Arlan MMA Pro Team, поэтому их противостояние крайне маловероятно.

Непобежденный "Казахстанский дагестанец", или кто претендует на громкий бой за пояс в Naiza FC

Поэтому пока неясно, что ждет Рафикова в ближайшее время в Naiza FC, но можно быть уверенными в том, что время и возможности у бойца еще есть, и мечты о выступлении в США в скором времени могут стать реальностью. 

Напомним, что уже на этой неделе в США на турнире Eagle FC выступит казахстанец Арман Оспанов (11-4).

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Метки:
MMA Naiza FC Рафиков Фаниль Казахстан Eagle FC UFC Нурмагомедов Хабиб Оспанов Арман

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