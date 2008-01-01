Четвертый казахстанец одержал победу на турнире новой лиги EFC и посвятил ее отцу Хабиба

Димаш Тулегенов

23-летний казахстанский полулегковес Жасулан Акимжан (5-2) одержал победу на турнире новой лиги EFC 30, сообщает корреспондент Vesti.kz.



В своем поединке он одолел 20-летнего россиянина Тимура Акабу (3-2). По итогам трех раундов Акимжан, более чем уверенно доминировавший над своим противником во второй и третьей пятиминутках, одержал победу единогласным решением судей.



"Соперник оказался сильным. Надеюсь, вам бой понравился. Не так, как я ожидал. Но победа есть. Хочу поблагодарить свою семью, своих родителей. Спасибо Тимуру Аскаровичу Кулибаеву за развитие ММА в Казахстане. Благодарен своей команде Arlan MMA Pro Team, своим спарринг-партнерам", - сказал после боя Акимжан.



Свою победу казахстанский файтер посвятил легендарному тренеру и отцу чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова - Абдулманапу Магомедовичу Нурмагомедову. Акимжан отметил, что в прошлом году знаменитый наставник болел за него на одном из турниров.



Отметим, что в предыдущих трех боях текущего карда казахстанцы также выиграли. Сначала победу одержал Азамат Маркабаев, следом - Дияр Нургожай, а еще позже - Санжар Адилов.



Напомним, что легендарный Абдулманап скончался в июле этого года. В настоящее время Хабиб является владельцем лиги EFC и присутствует на проходящем в Москве турнире.