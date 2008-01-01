Победный бой казахстанца в новой лиге Хабиба могут пересмотреть из-за протеста соперника

Димаш Тулегенов

Команда российского бойца Селема Евлоева (4-3) не согласна с решением рефери остановить поединок и присудить победу казахстанцу Азамату Маркабаеву (7-3), сообщает корреспондент Vesti.kz.



Об этом на своей странице в Instagram сообщила Team Evloev, в которую входит сам Селем и его брат, непобежденный боец UFC - Мовсар Евлоев (13-0).



Представители команды заявили, что не проиграли, но претензий к сопернику не имеют. Также было сказано, что имеется договоренность с лигой EFC о пересмотре боя и принятия единого решения.



Бой между Маркабаевым и Евлоевым завершился болевым приемом на руку в исполнении Азамата. Казахстанец успешно взял руку соперника на прием кимура, после чего файтер из Ингушетии издал звуки, которые рефери засчитал как вербальную сдачу. Сразу же после остановки Евлоев предъявил арбитру претензий, дав понять, что не собирался сдаваться.



Отметим, что вербальная сдача предусматривает в том числе остановку поединка после выкриков бойца, находящегося в тяжелом положении при проведении болевых и удушающих.



Напомним, что Маркабаев стал первым победителем поединка в истории лиги EFC, которую недавно приобрел известный боец Хабиб Нурмагомедов.