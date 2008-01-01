Победный бой казахстанца в новой лиге Хабиба могут пересмотреть из-за протеста соперника

Команда российского бойца Селема Евлоева (4-3) не согласна с решением рефери остановить поединок и присудить победу казахстанцу Азамату Маркабаеву (7-3), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Об этом на своей странице в Instagram сообщила Team Evloev, в которую входит сам Селем и его брат, непобежденный боец UFC - Мовсар Евлоев (13-0).
Представители команды заявили, что не проиграли, но претензий к сопернику не имеют. Также было сказано, что имеется договоренность с лигой EFC о пересмотре боя и принятия единого решения.
Напомним, что Маркабаев стал первым победителем поединка в истории лиги EFC, которую недавно приобрел известный боец Хабиб Нурмагомедов.