Казахстанский файтер выиграл в "кровавой бойне" на турнире Хабиба

Димаш Тулегенов

24-летний казахстанский боец Санжар Адилов (6-1-1) победил на турнире EFC 30 в Москве, сообщает корреспондент Vesti.kz.



В своем поединке Адилов оказался сильнее представителя Кыргызстана - Бектурсуна Кайыпназара (9-8). С первых секунд боец из Караганды завладел инициативой, а затем перевел соперника в партер, где продолжил добивать оппонента. За 15 секунд до конца стартового раунда 26-летний Бектурсун сдался после успешно проведенного удушающего приема в исполнении Адилова.



Для Санжара это был первый бой за полтора года. Благодаря этому выигрышу Адилов завоевал вторую победу подряд.



Напомним, что в среду чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов объявил о покупке промоушена GFC. С сегодняшнего ивента лига называется Eagle FC (EFC).



Ранее в этом же карде свои победы одержали казахстанцы Азамат Маркабаев и Дияр Нургожай.