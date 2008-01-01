Казахстанец нокаутировал соперника на 27-й секунде боя на турнире Хабиба

Димаш Тулегенов

Небитый казахстанский полутяжеловес Дияр Нургожай (5-0) добыл свою очередную победу, нокаутировав россиянина Сергея Барышева (2-2) на турнире EFC 30 в Москве, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бой был остановлен рефери спустя 27 секунд после его начала. Нургожай пробил мощный удар ногой по голове, а после добавил еще один через блок. 19-летний соперник Дияра оказался на настиле октагона, и этого оказалось достаточно для победы.



Это первый бой Нургожая за полтора года. Теперь на его счету пять побед и ни одного поражения.



Отметим, что это второй выигрыш для казахстанских бойцов в текущем карде лиги EFC, которая ранее называлась GFC и теперь выкуплена Хабибом Нурмагомедовым. Ранее историческую победу добыл Азамат Маркабаев.