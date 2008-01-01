Вошел в историю! Казахстанец стал победителем первого боя новой лиги Хабиба

Азамат Маркабаев победил брата бойца UFC.

Азамат Маркабаев. Кадр из трансляции
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Сегодня 19:46

Казахстанский боец легчайшего веса Азамат Маркабаев (7-3) победил россиянина Селема Евлоева (4-3) в стартовом поединке турнира EFC 30 в Москве, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Во втором раунде боя файтер из Актобе взял руку соперника на болевой прием - кимуру. Для Азамата это седьмая победа в карьере и вторая в этом году.

Данный успех позволил Маркабаеву реабилитироваться после сентябрьского поражения на совместном турнире Fight Nights Global и Gorilla Fighting Championship

Стоит отметить, что соперником казахстанца был родной брат небитого бойца UFC Мовсара Евлоева (13-0).

Следом в этом ивенте примут участие еще четыре казахстанца.

Напомним, в среду Хабиб Нурмагомедов объявил о покупке лиги GFC. Начиная с этого турнира промоушен переименован в Eagle FC (EFC).

Метки:
MMA UFC Казахстан Актобе Нурмагомедов Хабиб
Единоборства Смешанные
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Сегодня 19:46
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