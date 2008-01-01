Прямая трансляция онлайн-турнира Хабиба EFC 30 с участием пяти казахстанцев

Димаш Тулегенов

Юбилейный турнир EFC 30 в Москве не будет показан на казахстанском телевидении. Однако любители смешанных боевых единоборств смогут насладиться боями через прямую трансляцию на YouTube-канале "Казахтелеком", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Трансляция состоится сегодня, 4 декабря, и начнется в 19:00 по времени Нур-Султана. Посмотреть ее можно по этой ссылке.

В этом ивенте примут участие пятеро казахстанцев: Азамат Маркабаев, Жасулан Акимжан, Санжар Адилов, Дияр Нургожай и Кирилл Хомицкий. Подробнее об их поединках и соперниках можете прочитать здесь.



Турнир возглавит бой чемпиона организации в легком весе Гаджи Рабаданова (14-3-1) и претендента на пояс Мехди Дакаева (11-2).



Полный файткард турнира выглядит следующим образом (порядок боев все еще официально не опубликован):



Гаджи Рабаданов (Россия) - Мехди Дакаев (Франция)

Жора Айвазян (Армения) - Руслан Магомедов (Россия)

Артур Гусейнов (Россия) - Кирилл Хомицкий (Казахстан)

Шарапудин Магомедов (Россия) - Вячеслав Свищев (Россия)

Шахзод Собиров (Узбекистан) - Роман Готовцев (Россия)

Авлиехон Хамидов (Узбекистан) - Октябрин Яковлев (Россия)

Селем Евлоев (Россия) - Азамат Маркабаев (Казахстан)

Санжар Адилов (Казахстан) - Бектурсун Кайпназар (Кыргызстан)

Дияр Нургожай (Казахстан) - Сергей Барышев (Россия)

Тимур Акаба (Россия) - Жасулан Акимжан (Казахстан)

Зураб Машуков (Россия) - Курбанали Исабеков (Россия)

Хабиб Набиев (Россия) - Никита Гомзяков (Узбекистан)

Вячеслав Птицын (Россия) - Наби Ашурлаев (Россия)

Нодир Алидодов (Таджикистан) - Зубаир Зубаиров (Россия)

Узаир Абдураков (Россия) - Владимир Осипов (Россия).



Напомним, что в среду Хабиб Нурмагомедов объявил о покупке лиги GFC. Начиная с этого турнира промоушен переименован в Eagle FC (EFC).