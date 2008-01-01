Прямая трансляция онлайн-турнира Хабиба EFC 30 с участием пяти казахстанцев

Юбилейный турнир EFC 30 в Москве не будет показан на казахстанском телевидении. Однако любители смешанных боевых единоборств смогут насладиться боями через прямую трансляцию на YouTube-канале "Казахтелеком", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Трансляция состоится сегодня, 4 декабря, и начнется в 19:00 по времени Нур-Султана. Посмотреть ее можно по этой ссылке.
В этом ивенте примут участие пятеро казахстанцев: Азамат Маркабаев, Жасулан Акимжан, Санжар Адилов, Дияр Нургожай и Кирилл Хомицкий. Подробнее об их поединках и соперниках можете прочитать здесь.
Турнир возглавит бой чемпиона организации в легком весе Гаджи Рабаданова (14-3-1) и претендента на пояс Мехди Дакаева (11-2).
Полный файткард турнира выглядит следующим образом (порядок боев все еще официально не опубликован):
Гаджи Рабаданов (Россия) - Мехди Дакаев (Франция)
Жора Айвазян (Армения) - Руслан Магомедов (Россия)
Артур Гусейнов (Россия) - Кирилл Хомицкий (Казахстан)
Шарапудин Магомедов (Россия) - Вячеслав Свищев (Россия)
Шахзод Собиров (Узбекистан) - Роман Готовцев (Россия)
Авлиехон Хамидов (Узбекистан) - Октябрин Яковлев (Россия)
Селем Евлоев (Россия) - Азамат Маркабаев (Казахстан)
Санжар Адилов (Казахстан) - Бектурсун Кайпназар (Кыргызстан)
Дияр Нургожай (Казахстан) - Сергей Барышев (Россия)
Тимур Акаба (Россия) - Жасулан Акимжан (Казахстан)
Зураб Машуков (Россия) - Курбанали Исабеков (Россия)
Хабиб Набиев (Россия) - Никита Гомзяков (Узбекистан)
Вячеслав Птицын (Россия) - Наби Ашурлаев (Россия)
Нодир Алидодов (Таджикистан) - Зубаир Зубаиров (Россия)
Узаир Абдураков (Россия) - Владимир Осипов (Россия).
Напомним, что в среду Хабиб Нурмагомедов объявил о покупке лиги GFC. Начиная с этого турнира промоушен переименован в Eagle FC (EFC).