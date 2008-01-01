Впятером на Москву. Огненный GFC 30 - самое интересное о казахстанцах и их соперниках, а также важное заявление Хабиба

Остались считанные дни до 30-го по счету турнира организации Gorilla Fighting Championship (GFC). Ивент, который пройдет в Москве в пятницу, 4 декабря, включит в себя бои сразу пяти казахстанских файтеров. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о предстоящих боях и важности турнира GFC 30.
Азамат Маркабаев против Селема Евлоева (Россия)
31-летний представитель легчайшего веса Маркабаев (6-3) встретится с братом непобежденного бойца UFC Мовсара Евлоева (13-0) - Селемом. Файтер из Ингушетии идет на серии из двух поражений подряд. В последний раз Евлоев дрался в августе прошлого года на турнире М-1 Challenge 104, уступив решением Важе Циптаури (9-1-1) из Грузии. Для уроженца Актобе это будет третий бой в году. Свой последний поединок Маркабаев проиграл судейским решением Никите Балтабаеву (8-5), а случилось это на совместном турнире Fight Nights Global и GFC в сентябре. Ранее Азамат рассказал нам о предстоящем бое, отношении к сопернику и прокомментировал разговоры о покупке GFC Хабибом Нурмагомедовым.
Жасулан Акимжан против Тимура Акабы (Россия)
Стоит отметить, что у Жасулана недавно сменился соперник. Изначально казахстанец должен был встретиться с Марком Волковым (6-4) из России.
Санжар Адилов против Кайпназара Буктурсун (Кыргызстан)
Боец наилегчайшего веса Адилов (5-1-1) изначально должен был встретиться с другим представителем Кыргызстана Марселем Нурланбековым (6-1). Однако этот бой сорвался и на замену вышел Буктурсун (8-7). Для обоих бой станет дебютным в GFC. Свой последний бой Адилов провел в мае прошлого года, победив на NFC 18 дебютанта из Узбекистана Мираваза Мирзалолова (0-1). Бектурсун же идет на серии из шести поражений кряду. Но стоит учесть, что если Санжар не провел с мая прошлого года ни боя, то за этот же промежуток времени у Кайпназара восемь поединков, два из которых он выиграл.
Дияр Нургожай против Сергея Барышева (Россия)
Кирилл Хомицкий против Артура Гусейнова (Россия)
Турнир GFC 30 может стать последним ивентом организации, который пройдет под текущим названием. Ранее источники сообщали, что за миллион долларов лигу GFC выкупил Хабиб, который намеревается переименовать промоушен в Eagle Fighting Championship (EFC). Пресс-конференция, на которой Нурмагомедов может объявить об этом официально, пройдет сегодня в 17:00 по времени Нур-Султана. Прямую трансляцию можно будет посмотреть здесь:
Напомним, что событие возглавит поединок между чемпионом организации в легком весе Гаджи Рабадановым (14-3-1) и претендентом на пояс Мехди Дакаевым (11-2).