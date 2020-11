"Халк" за минуту нокаутировал экс-бойца UFC и завоевал чемпионский титул ACA

Американский боец Тони Джонсон по прозвищу "Халк" нокаутировал поляка Даниэля Омельянчука и завоевал вакантный титул чемпиона АСА в тяжелом весе, сообщает корреспондент Vesti.kz. Бой состоялся в рамках турнира Аса 114 в городе Лодзь (Польша).

Едва завершилась первая минута первого раунда, Джонсон мощным оверхендом вырубил соперника.

Отметим, что Омельянчук с 2015 по 2017 годы выступал в UFC, а затем перешел в Аса.