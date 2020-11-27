"Халк" за минуту нокаутировал экс-бойца UFC и завоевал чемпионский титул ACA

Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
Сохранить Недостаточно средств Вы достигли лимита трансферов Вы превысили лимит трансферов Вы превысили лимит игроков Вы достигли лимита игроков Максимум игроков данной позиции уже достигнут Трансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позиции Максимум игроков одного клуба уже достигнут Вы достигли лимита покупок млрд млн тыс Вы достигли лимита продаж Купить Продать Назначить капитаном Назначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню. Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \n После сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения Сфокусировать Нажмите для отмены Обтекание картинки Слева Справа Нет Удалить Удалить объект?
Офис Vesti.kz Живи спортом! Укажите, что вы ищете Информация о компании
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Место
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Угадай и выиграй кепку GGG!
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
UFC
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

"Халк" за минуту нокаутировал экс-бойца UFC и завоевал чемпионский титул ACA

Он вырубил соперника мощным оверхендом.

"Халк" за минуту нокаутировал экс-бойца UFC и завоевал чемпионский титул ACA
Фото: fighttime.ru©
Новости спорта Единоборства Смешанные
0

Американский боец Тони Джонсон по прозвищу "Халк" нокаутировал поляка Даниэля Омельянчука и завоевал вакантный титул чемпиона АСА в тяжелом весе, сообщает корреспондент Vesti.kz. Бой состоялся в рамках турнира Аса 114 в городе Лодзь (Польша).

Едва завершилась первая минута первого раунда, Джонсон мощным оверхендом вырубил соперника.

Отметим, что Омельянчук с 2015 по 2017 годы выступал в UFC, а затем перешел в Аса. 

 

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
MMA UFC
Новости
Сегодня
10:06
Единоборства

"Халк" за минуту нокаутировал экс-бойца UFC и завоевал чемпионский титул ACA
Вчера
23:58
Единоборства

Красотка из UFC взбудоражила подписчиков откровенным фото в Instagram
Вчера
23:13
Единоборства

Такого еще никто не добивался. Чемпион UFC в весе Жумагулова идет на исторический рекорд
Вчера
19:55
Единоборства

Дебютный год, или сколько заработали казахстанские бойцы в UFC
Вчера
15:17
Живи спортом

Марадона, Брайант, Ушкемпиров, отец Хабиба... Великие чемпионы, ушедшие в 2020
25 ноября
21:01
Единоборства

Четыре отмененных боя за год. Почему казахстанским бойцам так не везет в UFC?
25 ноября
18:32
Единоборства

Второй бой Жалгаса Жумагулова в UFC состоится в карде у МакГрегора
25 ноября
16:28
Единоборства

"Не поделил дорогу и напал". Боец из карда казахстанского бойца задержан полицией
25 ноября
11:34
Единоборства

Намечается жара? Хабиб вновь встретится с МакГрегором
25 ноября
09:41
Единоборства

Второй бой казахстанца Жалгаса Жумагулова в UFC отменен. Известны подробности
24 ноября
23:42
Единоборства

Морозов дебютирует в UFC боем с братом Хабиба в карде у МакГрегора
24 ноября
22:57
Единоборства

Куат Хамитов официально анонсировал свой бой
24 ноября
19:39
Единоборства

Казахстанский боец проведет бой с экс-соперником великого чемпиона UFC
24 ноября
12:32
Единоборства

"Собираюсь выйти и победить досрочно". Соперник Жумагулова пригрозил казахстанцу и нацелился на титульный бой
24 ноября
12:00
Единоборства

UFC подтвердил бой МакГрегора с Порье
22 ноября
12:40
Единоборства

Чемпион UFC из Бразилии за две минуты впервые защитил титул
22 ноября
11:44
Единоборства

Валентина Шевченко из Кыргызстана в четвертый раз защитила чемпионский титул UFC
22 ноября
09:41
Единоборства

Первый боец в истории UFC из Гонконга одержал победу нокаутом
22 ноября
08:17
Единоборства

Антонина Шевченко из Кыргызстана одержала досрочную победу на турнире UFC 255
21 ноября
14:32
Единоборства

Фергюсон узнал соперника по следующему бою в UFC
21 ноября
12:38
Единоборства

Глава UFC назвал возможных соперников для Хабиба
21 ноября
09:59
Единоборства

Одна из самых сексуальных красоток ММА похвасталась роскошной фигурой в Instagram
20 ноября
18:15
Единоборства

"Нужно говорить "Я убью всех, порву". Казахстанский боец Резников - о хайпе Чимаева и Рахмонове
20 ноября
17:32
Единоборства

Менеджер Нурмагомедова назвал бойца, ради которого может возобновить карьеру Хабиб
20 ноября
14:32
Единоборства

Чемпион в весе Жумагулова, русский из Гонконга и две сестры. Почему вы должны посмотреть UFC 255
20 ноября
10:45
Бокс

Чемпион UFC выступит на шоу Майк Тайсон - Рой Джонс
20 ноября
08:55
Единоборства

Конор подписал контракт на бой с Порье
19 ноября
17:32
Единоборства

"Дебют Рахмонова лучше всех побед Чимаева". Шотландский журналист раскритиковал рейтинг UFC
19 ноября
12:47
Единоборства

Соперник Жумагулова по UFC отреагировал на возможную отмену их боя
18 ноября
18:38
Единоборства

Названо условие для дебюта казахстанца Армана Оспанова в UFC в 2020 году
26 декабря 2019
00:44
Единоборства

Фоторепортаж с турнира по ММА в Алматы с участием Хабиба
14 августа 2019
00:59
Единоборства

ТОП-5 лучших финишей Нэйта Диаса в UFC
8 августа 2019
15:18
Единоборства

Промо к бою Энтони Петтис - Нэйт Диас от UFC
28 июня 2019
21:18
Единоборства

Фото с турнира M-1 Challenge 102 в Нур-Султане
23 июня 2019
11:10
Единоборства

Как Лобов победил Малиньяджи в промоушене кулачных боев
5 апреля 2019
12:15
Единоборства

Фото с M-1 Challenge 101 в Алматы с главным боем нового чемпиона Шавката Рахмонова из Казахстана
18 марта 2019
18:35
Единоборства

В Астане прошел первый Конгресс Ассоциации боевых искусств Казахстана
19 февраля 2019
17:49
Единоборства

Видео с первого объединенного чемпионата Казахстана по ММА
18 февраля 2019
15:30
Единоборства

Фото с первого объединенного чемпионата Казахстана по ММА в Алматы
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
Спорт
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика