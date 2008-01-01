"Не поделил дорогу и напал". Боец из карда казахстанского бойца задержан полицией

Ранее он отправил в нокаут другого казахстанца за 12 секунд.

Ислам Абасов. Фото: WEF Global©️
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Сегодня 16:28
Российский тяжеловес Ислам Абасов (6-0) был задержан правоохранительными органами в Москве. Непобежденный боец должен был принять участие в карде с участием казахстанца Кайрата Ахметова (23-2) на турнире One Championship 4 декабря, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Абасов был задержан за нападение на мужчину, с которым профессиональный файтер и его друзья не поделили дорогу. Telegram-канал Mash сообщил о том, что в отношении Ислама могут возбудить уголовное дело.

Все шесть своих поединков Абасов выиграл нокаутом. В мае 2018 года, в своем третьем по счету поединке, Ислам уже на 12-й секунде боя отправил в тяжелый нокаут казахстанского тяжеловеса Станислава Жука (0-1) на турнире WEF 55 в Бишкеке (Кыргызстан).



4 декабря в Сингапуре Абасов должен был встретиться с чемпионом мира и Азии по греко-римской борьбе - Амиром Алиакбари (10-1) из Ирана. Их поединок должен был стать четвертым по значимости в этот вечер. 

Напомним, что Ахметов проведет свой бой против 25-летнего филиппинца Дэнни Кингада. Подробнее об этом поединке можно прочитать здесь.
Метки:
MMA Бои по смешанным правилам Сингапур Россия Казахстан
Единоборства Смешанные
0
Сегодня 16:28
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