"Не поделил дорогу и напал". Боец из карда казахстанского бойца задержан полицией

Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Укажите корректный счёт
Закрыть (Esc)
Сохранить Недостаточно средств Вы достигли лимита трансферов Вы превысили лимит трансферов Вы превысили лимит игроков Вы достигли лимита игроков Максимум игроков данной позиции уже достигнут Трансфер отклонён, т.к. не выполнен минимум другой позиции Максимум игроков одного клуба уже достигнут Вы достигли лимита покупок млрд млн тыс Вы достигли лимита продаж Купить Продать Назначить капитаном Назначьте капитана команды. Щёлкните на игроке чтобы вызвать меню. Использовано трансферов: opening из closing.\n Остаток бюджета: € budget \n После сохранения трансферы будут доступны только в следующем туре.\n Вы уверены, что эффективно использовали ресурсы и собрали состав своей мечты?
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения Сфокусировать Нажмите для отмены Обтекание картинки Слева Справа Нет Удалить Удалить объект?
Офис Vesti.kz Живи спортом! Укажите, что вы ищете Информация о компании
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Место
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Қазақша Табло Угадай и выиграй кепку GGG!
Футбол Хоккей Бокс Теннис Единоборства Атлетика Киберспорт Олимпиада-2020 Конференции Другие Еще
UFC
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

"Не поделил дорогу и напал". Боец из карда казахстанского бойца задержан полицией

Ранее он отправил в нокаут другого казахстанца за 12 секунд.

"Не поделил дорогу и напал". Боец из карда казахстанского бойца задержан полицией
Ислам Абасов. Фото: WEF Global©️
Новости спорта Единоборства Смешанные
0
Российский тяжеловес Ислам Абасов (6-0) был задержан правоохранительными органами в Москве. Непобежденный боец должен был принять участие в карде с участием казахстанца Кайрата Ахметова (23-2) на турнире One Championship 4 декабря, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Абасов был задержан за нападение на мужчину, с которым профессиональный файтер и его друзья не поделили дорогу. Telegram-канал Mash сообщил о том, что в отношении Ислама могут возбудить уголовное дело.

Все шесть своих поединков Абасов выиграл нокаутом. В мае 2018 года, в своем третьем по счету поединке, Ислам уже на 12-й секунде боя отправил в тяжелый нокаут казахстанского тяжеловеса Станислава Жука (0-1) на турнире WEF 55 в Бишкеке (Кыргызстан).



4 декабря в Сингапуре Абасов должен был встретиться с чемпионом мира и Азии по греко-римской борьбе - Амиром Алиакбари (10-1) из Ирана. Их поединок должен был стать четвертым по значимости в этот вечер. 

Напомним, что Ахметов проведет свой бой против 25-летнего филиппинца Дэнни Кингада. Подробнее об этом поединке можно прочитать здесь.

 

Подписывайтесь на наш Instagram >>> и следите за самыми интересными новостями прямо в своем телефоне

Поделиться в соц. сетях:
Метки:
MMA Бои по смешанным правилам Сингапур Россия Казахстан

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня
16:28
Единоборства

"Не поделил дорогу и напал". Боец из карда казахстанского бойца задержан полицией
Сегодня
11:34
Единоборства

Намечается жара? Хабиб вновь встретится с МакГрегором
Сегодня
09:41
Единоборства

Второй бой казахстанца Жалгаса Жумагулова в UFC отменен. Известны подробности
Вчера
23:42
Единоборства

Морозов дебютирует в UFC боем с братом Хабиба в карде у МакГрегора
Вчера
22:57
Единоборства

Куат Хамитов официально анонсировал свой бой
Вчера
19:39
Единоборства

Казахстанский боец проведет бой с экс-соперником великого чемпиона UFC
Вчера
12:32
Единоборства

"Собираюсь выйти и победить досрочно". Соперник Жумагулова пригрозил казахстанцу и нацелился на титульный бой
Вчера
12:00
Единоборства

UFC подтвердил бой МакГрегора с Порье
22 ноября
12:40
Единоборства

Чемпион UFC из Бразилии за две минуты впервые защитил титул
22 ноября
11:44
Единоборства

Валентина Шевченко из Кыргызстана в четвертый раз защитила чемпионский титул UFC
22 ноября
09:41
Единоборства

Первый боец в истории UFC из Гонконга одержал победу нокаутом
22 ноября
08:17
Единоборства

Антонина Шевченко из Кыргызстана одержала досрочную победу на турнире UFC 255
21 ноября
14:32
Единоборства

Фергюсон узнал соперника по следующему бою в UFC
21 ноября
12:38
Единоборства

Глава UFC назвал возможных соперников для Хабиба
21 ноября
09:59
Единоборства

Одна из самых сексуальных красоток ММА похвасталась роскошной фигурой в Instagram
20 ноября
18:15
Единоборства

"Нужно говорить "Я убью всех, порву". Казахстанский боец Резников - о хайпе Чимаева и Рахмонове
20 ноября
17:32
Единоборства

Менеджер Нурмагомедова назвал бойца, ради которого может возобновить карьеру Хабиб
20 ноября
14:32
Единоборства

Чемпион в весе Жумагулова, русский из Гонконга и две сестры. Почему вы должны посмотреть UFC 255
20 ноября
10:45
Бокс

Чемпион UFC выступит на шоу Майк Тайсон - Рой Джонс
20 ноября
08:55
Единоборства

Конор подписал контракт на бой с Порье
19 ноября
17:32
Единоборства

"Дебют Рахмонова лучше всех побед Чимаева". Шотландский журналист раскритиковал рейтинг UFC
19 ноября
12:47
Единоборства

Соперник Жумагулова по UFC отреагировал на возможную отмену их боя
18 ноября
18:38
Единоборства

Названо условие для дебюта казахстанца Армана Оспанова в UFC в 2020 году
18 ноября
16:59
Единоборства

Проведение второго боя Жалгаса Жумагулова в UFC оказалось под вопросом
17 ноября
15:54
Единоборства

Попадет в лучшую лигу мира? Казахстанский боец примет участие в реалити-шоу президента UFC
17 ноября
13:57
Единоборства

Бой с Рахмоновым в UFC отменяется? Стали известны дальнейшие планы "Ковбоя" Серроне
16 ноября
21:01
Единоборства

"Что хотите увидеть в клетке?". Соперник Жумагулова по следующему бою в UFC обратился к подписчикам
16 ноября
18:19
Единоборства

Менеджер Хабиба приблизил Армана Оспанова к дебюту в UFC до конца года
16 ноября
15:42
Единоборства

Казахстанец проведет поединок с братом непобежденного бойца UFC
15 ноября
17:36
Единоборства

Американец стартовал в UFC с двух нокаутов за 57 секунд
26 декабря 2019
00:44
Единоборства

Фоторепортаж с турнира по ММА в Алматы с участием Хабиба
14 августа 2019
00:59
Единоборства

ТОП-5 лучших финишей Нэйта Диаса в UFC
8 августа 2019
15:18
Единоборства

Промо к бою Энтони Петтис - Нэйт Диас от UFC
28 июня 2019
21:18
Единоборства

Фото с турнира M-1 Challenge 102 в Нур-Султане
23 июня 2019
11:10
Единоборства

Как Лобов победил Малиньяджи в промоушене кулачных боев
5 апреля 2019
12:15
Единоборства

Фото с M-1 Challenge 101 в Алматы с главным боем нового чемпиона Шавката Рахмонова из Казахстана
18 марта 2019
18:35
Единоборства

В Астане прошел первый Конгресс Ассоциации боевых искусств Казахстана
19 февраля 2019
17:49
Единоборства

Видео с первого объединенного чемпионата Казахстана по ММА
18 февраля 2019
15:30
Единоборства

Фото с первого объединенного чемпионата Казахстана по ММА в Алматы
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
Спорт
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2020 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Яндекс.Метрика