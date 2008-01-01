Куат Хамитов официально анонсировал свой бой

Казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Куат Хамитов (20-6-1) анонсировал свое возвращение в октагон, показав афишу вечера единоборств, передают Vesti.kz.

Напомним, ранее он сообщил, что следующий бой Хамитов проведет 7 января в Магнитогорске в рамках вечера Fight Nights. Его соперником будет россиянин Магомед Магомедов (12-3).

"Официально!" - написал Хамитов, опубликовав афишу.

Напомним, свой последний бой казахстанец провел в сентябре этого года на турнире Fight Nights Global, где одержал свою первую победу за четыре года.