Казахстанский боец проведет бой с экс-соперником великого чемпиона UFC

Димаш Тулегенов

Кайрат Ахметов. Фото: One FC©️

Казахстанский боец наилегчайшего веса Кайрат Ахметов (23-2) проведет бой на турнире One Championship в Сингапуре, который состоится 4 декабря. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о сопернике 33-летнего уроженца Талдыкоргана - Дэнни Кингаде (14-2) из Филиппин.



Ахметов, для которого предстоящий бой будет седьмым по счету в лиге One Championship, идет на серии из двух побед. Последний бой Кайрат провел в марте 2019 года, единогласным решением судей победив австралийца Риса Макларена (14-7). Стоит отметить, что в промоушен Ахметов был подписан осенью 2015 года, на тот момент рекорд Кайрата был идеальным - 19-0.



Филиппинцу Кингаду 25 лет. Из своих 14 побед 11 он добыл решением судей. В своем последнем бою Дэнни выиграл, а вот в предпоследнем он вышел в клетку против легендарного представителя наилегчайшего веса - Деметриуса Джонсона (30-3-1) из США. В том поединке победителем стал экс-чемпион UFC, который в свое время провел 11 успешных защит пояса кряду в лучшей лиге мира. Но Кингаду стоит отдать должное, ведь он выстоял все три раунда против легенды, уступив лишь решением судей.



Бой казахстанского экс-чемпиона One и молодого проспекта из Филиппин пройдет в главном карде турнира. Само событие возглавит поединок полутяжеловесов Романа Крыкли (Украина) и Мурата Айгюна (Турция).



Стоит отметить, что 4 декабря свои бои также должны провести казахстанцы Жасулан Акимжан и Азамат Маркабаев, которые выступят в рамках турнира GFC 30 в Москве.