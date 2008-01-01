Одна из самых сексуальных красоток ММА похвасталась роскошной фигурой в Instagram

Ранее она выступала за сборную Парагвая по таэквондо.

Фото: instagram.com/valerieloureda
Новости спорта Единоборства Смешанные
0
Сегодня 09:59
Американка парагвайского происхождения Валери Лоуреда, выступающая в ММА в весовой категории до 57 килограммов, выложила в Instagram новые фотографии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В каком бы наряде она не позировала, одно у нее не отнять - роскошную фигуру, которую всегда подмечают ее подписчики, а их у нее - 555 тысяч.

22-летняя Лоуреда в смешанных единоборствах выступает с прошлого года, одержав победы во всех своих трех боях. 

До этого она выступала за сборную Парагвая по таэквондо. В 2017 году завоевала серебряную медаль открытого чемпионата Колумбии в весовой категории до 67 килограммов, уступив в финале Катерин Дюмар. 

Минувшим летом Лоуреда заключила новое соглашение с Bellator MMA.
Метки:
MMA
Единоборства Смешанные
0
Сегодня 09:59
© 2008 - 2020 ТОО «EML»