Одна из самых сексуальных красоток ММА похвасталась роскошной фигурой в Instagram

Американка парагвайского происхождения Валери Лоуреда
, выступающая в ММА в весовой категории до 57 килограммов, выложила в Instagram новые фотографии, сообщает корреспондент Vesti.kz
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В каком бы наряде она не позировала, одно у нее не отнять - роскошную фигуру, которую всегда подмечают ее подписчики, а их у нее - 555 тысяч.
22-летняя Лоуреда в смешанных единоборствах выступает с прошлого года, одержав победы во всех своих трех боях.
До этого она выступала за сборную Парагвая по таэквондо. В 2017 году завоевала серебряную медаль открытого чемпионата Колумбии в весовой категории до 67 килограммов, уступив в финале Катерин Дюмар.
Минувшим летом Лоуреда заключила новое соглашение с Bellator MMA.