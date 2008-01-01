Казахстанец проведет поединок с братом непобежденного бойца UFC

Димаш Тулегенов

Казахстанский боец легчайшего веса Азамат Маркабаев (6-3) проведет свой следующий бой 4 декабря на турнире GFC 30 в Москве. Его соперником будет российский файтер Селем Евлоев (4-2), сообщает корреспондент Vesti.kz.



На юбилейном турнире лиги GFC 30 Маркабаев проведет свой десятый бой на профессиональном уровне. Дебютировал в ММА Азамат в ноябре 2015 года, с тех пор на его счету шесть побед: по две нокаутом, приемами и судейским решением. Все три поражения Маркабаев потерпел по итогам оглашений судейских подсчетов. Свой последний бой Азамат провел в сентябре на турнире памяти Абдулманапа Нурмагомедова, уступив по итогам трех раундов россиянину Никите Балтабаеву (8-5).



Селем является старшим братом непобежденного бойца UFC - Мовсара Евлоева (13-0). Мовсар несколькими годами ранее был чемпионом лиги М-1 и в одном из титульных боев он защитил пояс против казахстанца Сергея Морозова (16-4). В последний раз Селем выходил в клетку больше года назад, случилось это на турнире M-1 Challenge 104 в августе 2019 года. Тогда ингушский боец уступил единогласным решением судей грузину Важе Циптаури (9-1). Это поражение стало для Евлоева вторым подряд (оба решением). Из своих четырех побед - две Селем добыл нокаутом, по одной - удушением и решением судей. Дебютировал Евлоев в ММА в мае 2017 года.



Любопытным является тот факт, что Селем будет драться практически в один день со своим братом из UFC. Мовсар в ночь с 5 на 6 декабря встретится в рамках турнира UFC Fight Night 185 с другим экс-чемпионом М-1 - Нейтом Ландвером (14-3).



Отметим, что на турнире GFC 30 в разработке находится бой еще одного казахстанца. На днях стало известно, что полулегковес Жасулан Акимжан (4-2) сразится с россиянином Марком Волковым (6-4).



Сам турнир возглавит поединок чемпиона организации в легком весе Гаджи Рабаданова (14-3-1) и Мехди Дакаева (11-2). Напомним, что в декабре 2016 года Рабаданов, являющийся другом Хабиба Нурмагомедова, удушением проиграл казахстанцу Куату Хамитову.