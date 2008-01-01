"Сломал нос и ударил кастетом в глаз". Появились подробности драки российских бойцов ММА

Российский спортсмен смешанных единоборств Руслан Абдо рассказал о начале конфликта между экс-бойцом UFC Адамом Яндиевым и известным бойцом ММА Сергеем Харитоновым, сообщается на сайте "Рен-ТВ". По его словам, он тоже стал жертвой нападения.

"У Адама с головой непорядок. Сперва на меня напал, потом напал на Сергея. Непонятно, не могу вам точно сказать, из-за чего возник конфликт.

Там разговор шел абсолютно неконфликтно, просто общались с ним и все. Когда он узнал, что я друг Сергея Харитонова, почему-то стал выяснять. Потом ударил меня в нос, сломал его. Потом, когда меня увели, приехал Сергей. По рассказам очевидцев, он напал на Сергея со спины, ударил кастетом ему в глаз. Сейчас мы все в больнице", - сказал Абдо.

Напомним, скандальная драка бойцов попала на видео, которое слили в интернет. Полиция начала расследование.

Скандал в России: известные бойцы ММА подрались вне октагона. Один в больнице, полиция ведет расследование