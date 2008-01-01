Федор Емельяненко сделал заявление о следующем бое после победы нокаутом над экс-чемпионом UFC

Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко высказался о своем следующем бое. По словам Последнего императора, он пока не знает дату своего возвращения, но хотел бы подраться за чемпионский пояс.

"В данный момент сложное время, и все будет зависеть от моего самочувствия, но мне хотелось бы продолжить. Я хотел бы, если даст Бог, то подраться за звание чемпиона мира", - цитирует Емельяненко tofight.ru.

Напомним, предыдущий бой россиянин провел в декабре 2019 года, одержав досрочную победу над экс-чемпионом UFC Куинтоном Джексоном из США.

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