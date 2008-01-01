Скандал в России: известные бойцы ММА подрались вне октагона. Один в больнице, полиция ведет расследование

Все началось на мероприятии в Лужниках.

Кадр из видео
Новости спорта Единоборства Смешанные
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Сегодня 07:51

В России один из самых известных российских тяжеловесов, выступающих в смешанных единоборствах, 40-летний Сергей Харитонов оказался в больнице после драки с экс-бойцом UFC 32-летним Адамом Яндиевым, сообщают Vesti.kz.

Конфликт бойцов начался на мероприятии в Лужниках, очевидцы сняли разборки на видео. Судя по записям, которые слили в интернет, драки возникали несколько раз. 

Как сообщают местные СМИ, после на Харитонова было совершено нападение с кастетом. Он находится в больнице, а полиция начала расследование. 

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика

Метки:
MMA UFC
Единоборства Смешанные
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Сегодня 07:51
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