Скандал в России: известные бойцы ММА подрались вне октагона. Один в больнице, полиция ведет расследование

В России один из самых известных российских тяжеловесов, выступающих в смешанных единоборствах, 40-летний Сергей Харитонов оказался в больнице после драки с экс-бойцом UFC 32-летним Адамом Яндиевым, сообщают Vesti.kz.

Конфликт бойцов начался на мероприятии в Лужниках, очевидцы сняли разборки на видео. Судя по записям, которые слили в интернет, драки возникали несколько раз.

Как сообщают местные СМИ, после на Харитонова было совершено нападение с кастетом. Он находится в больнице, а полиция начала расследование.

Внимание, на видео присутствует ненормативная лексика