Казахстанский боец бросил вызов непобежденному ученику отца Хабиба

Оба являются чемпионами в разных организациях.

Данияр Койшыбек. Фото: Fight Nights Global©️
Новости спорта Единоборства Смешанные
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Сегодня 18:58
Казахстанский боец легчайшего веса Данияр Койшыбек (5-1) бросил вызов дагестанскому файтеру Ренату Хавалову, являющемуся учеником школы покойного Абдулманапа Нурмагомедова (отца Хабиба), сообщает корреспондент Vesti.kz

26-летний Койшыбек, представляющий команду Arlan MMA Pro Team, является чемпионом лиги NFC, а 22-летний Хавалов в июле этого года завоевал чемпионский пояс промоушена GFC. Казахстанский боец обратился к своему сопернику через социальные сети, выразив готовность выйти в клетку против Рената. 

Данияр начал свою карьеру летом 2015 года. С тех пор провел шесть боев, пять из которых выиграл. На счету Койшыбека три победы сдачей соперников и два выигрыша единогласным решение судей. Хавалов дебютировал в июле прошлого года. С тех пор провел три поединка в рамках лиги GFC, во всех добыв победу. В двух случаях Ренат побеждал нокаутом и один раз довел дело до оглашения результатов по судейским карточкам. 



О том, в какой лиге может пройти поединок - не сообщается. 

Фото: khabib.com 
Метки:
MMA Нурмагомедов Хабиб Бои по смешанным правилам
Единоборства Смешанные
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Сегодня 18:58
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