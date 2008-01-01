Он вновь победил, уже 25-0. В Украине появилась реальная угроза рекорду Хабиба

Димаш Тулегенов

Украинский полусредневес Ярослав Амосов (25-0) добыл очередную победу, на турнире Bellator 252, одолев ранее небитого американца Логана Сторли (11-1). Корреспондент Vesti.kz проанализировал результаты "украинского Хабиба" и оценил шансы Амосова на завоевание чемпионского пояса.



Прошлой ночью в Анкасвилле (Коннектикут, США) прошел очередной турнир известной лиги Bellator. В со-главном бою вечера в октагон вышли два непобежденных бойца - Амосов и Сторли. 27-летний проспект из Украины выделялся более значительным послужным списком, который насчитывал 24 победы. Но у 28-летнего американца из 11 побед шесть были добыты непосредственно в Bellator (у Амосова - пять). Бой обещал быть сверхинтересным, к тому же оба бойца входят в топ-7 лучших файтеров дивизиона.



По итогам трех раундов победу раздельным решением судей одержал именно Ярослав. Двое судей насчитали победу Амосова со счетом 29:28, а еще один отдал предпочтение с противоположным счетом Логану. Для Сторли это первое поражение в карьере, а Амосов лишь во второй раз победил раздельным решением. После этого боя украинский самбист сдвинул соперника в рейтинге и поднялся в топ-6.



Теперь на счету Амосова 25 побед в 25 проведенных боях. В официальном рейтинге небитых бойцов ММА он уступает лишь Хабибу Нурмагомедову (29-0).

Ближайшими преследователями Амосова являются чемпион UFC в полусреднем весе Исраэль Адесанья и боец лиги WWFC Хусейн Асхабов, представляющий Францию - у обоих по 20 побед. Следовательно, Амосов прочно застолбил за собой вторую строчку.

Вполне возможно, что в скором времени Ярославу удастся улучшить и без того идеальный рекорд, а также подобраться вплотную к результату Хабиба. Но все зависит не только от выступлений самого Ярослава, но и от решения Нурмагомедова, который еще может вернуться в большой спорт.



Несмотря на то, что Амосов еще не входит в топ-3 претендентов на пояс в полусреднем весе, уже сейчас многие аналитики и фанаты ждут встречи украинца с действующим чемпионом из Бразилии - Дугласом Лимой (32-8).

Смотря на уверенность, с которой Амосов поднимается по карьерной лестнице, невозможно избежать параллелей с Хабибом, который тоже когда-то шаг за шагом продвигался от статуса многообещающего проспекта к званию чемпиона элитной организации. Шансы у Ярослава на завоевание титула есть, остается только ждать анонсов следующих боев Амосова и пристально наблюдать за его ростом.







Напомним, что ранее мы опубликовали рейтинг лучших непобежденных бойцов UFC, куда попал и казахстанец Шавкат Рахмонов (13-0).