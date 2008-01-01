Куат Хамитов объявил следующего соперника и о переносе боя

Казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Куат Хамитов (20-6-1) вернется в октагон в начале 2021 года. Об этом сам спортсмен написал на своей странице Instagram.

Свой следующий бой Хамитов проведет 7 января в Магнитогорске в рамках вечера Fight Nights. Его соперником будет россиянин Магомед Магомедов (12-3).

Изначально возвращение Хамитова ожидалось в декабре также в Магнитогорске.

Свой последний бой казахстанец провел в сентябре этого года на турнире Fight Nights Global, где одержал свою первую за четыре года победу. Хамитов досрочно победил Ахмад-Хана Бокова.