Куат Хамитов объявил следующего соперника и о переносе боя

В сентябре казахстанский боец одержал досрочную победу.

Куат Хамитов. Фото: Fight Nights©
Новости спорта Единоборства Смешанные
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Сегодня 12:30

Казахстанский боец смешанных единоборств (ММА) Куат Хамитов (20-6-1) вернется в октагон в начале 2021 года. Об этом сам спортсмен написал на своей странице Instagram.

Свой следующий бой Хамитов проведет 7 января в Магнитогорске в рамках вечера Fight Nights. Его соперником будет россиянин Магомед Магомедов (12-3).

Изначально возвращение Хамитова ожидалось в декабре также в Магнитогорске.

Свой последний бой казахстанец провел в сентябре этого года на турнире Fight Nights Global, где одержал свою первую за четыре года победу. Хамитов досрочно победил Ахмад-Хана Бокова.

Метки:
Хамитов Куат MMA Бои по смешанным правилам Казахстан
Единоборства Смешанные
0
Сегодня 12:30
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