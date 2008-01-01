Хочешь быть моим мужчиной? Одна из главных красоток ММА показала фото в сексапильном платье

Она связана контрактом с Bellator MMA.

Фото: instagram.com/valerieloureda
Новости спорта Единоборства Смешанные
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Сегодня 11:32
Американка парагвайского происхождения Валери Лоуреда опубликовала на своей странице в Instagram новые сексуальные фото, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Она позирует в коротком платье. Одно из них она сопроводила подписью: "Хочешь быть моим мужчиной?".

Лоуреда всегда активна в соцсетях и регулярно делится со своими подписчиками новыми волнительными снимками. На нее подписаны уже 555 тысяч человек.

22-летняя Лоуреда выступает в смешанных единоборствах на профессиональном уровне с 16 февраля 2019 года. В дебютном бою победила техническим нокаутом американку Колби Флетчер. В последующих двух поединках также праздновала успех - над соотечественницами Ларкин Дэш и Тарой Графф.

Летом Лоуреда заключила новое соглашение с Bellator MMA.
Метки:
Бои по смешанным правилам MMA
Единоборства Смешанные
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Сегодня 11:32
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