Хочешь быть моим мужчиной? Одна из главных красоток ММА показала фото в сексапильном платье

Американка парагвайского происхождения Валери Лоуреда
опубликовала на своей странице в Instagram новые сексуальные фото, сообщает корреспондент Vesti.kz
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Она позирует в коротком платье. Одно из них она сопроводила подписью: "Хочешь быть моим мужчиной?".
Лоуреда всегда активна в соцсетях и регулярно делится со своими подписчиками новыми волнительными снимками. На нее подписаны уже 555 тысяч человек.
22-летняя Лоуреда выступает в смешанных единоборствах на профессиональном уровне с 16 февраля 2019 года. В дебютном бою победила техническим нокаутом американку Колби Флетчер. В последующих двух поединках также праздновала успех - над соотечественницами Ларкин Дэш и Тарой Графф.
Летом Лоуреда заключила новое соглашение с Bellator MMA.