Арман Оспанов начал подготовку к первому бою после победы нокаутом над Расулом Мирзаевым

Серик Ноян

Казахстанский боец смешанных единоборств Арман Оспанов отправился в США на учебно-тренировочные сборы. Корреспонденту Vesti.kz он сообщил, что будет готовиться к следующему бою.

Пока точная дата возвращения Оспанова на октагон неизвестна, до конца года он планирует провести один поединок. О том, что Оспанова могут подписать в UFC, ходят слухи давно. Пока что сам боец воздержался от комментариев, но сказал, что в ближайшие дни поделится хорошими новостями.

Напомним, Оспанов в последний раз дрался в марте этого года, когда техническим нокаутом победил именитого Расула Мирзаева на турнире АСА 105, который проходил в Алматы.