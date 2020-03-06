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Арман Оспанов начал подготовку к первому бою после победы нокаутом над Расулом Мирзаевым

Слухи о его подписании в UFC ходят давно.

Арман Оспанов начал подготовку к первому бою после победы нокаутом над Расулом Мирзаевым
Арман Оспанов. Фото: ACA©
Новости спорта Единоборства Смешанные
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Казахстанский боец смешанных единоборств Арман Оспанов отправился в США на учебно-тренировочные сборы. Корреспонденту Vesti.kz он сообщил, что будет готовиться к следующему бою.

Пока точная дата возвращения Оспанова на октагон неизвестна, до конца года он планирует провести один поединок. О том, что Оспанова могут подписать в UFC, ходят слухи давно. Пока что сам боец воздержался от комментариев, но сказал, что в ближайшие дни поделится хорошими новостями.

Напомним, Оспанов в последний раз дрался в марте этого года, когда техническим нокаутом победил именитого Расула Мирзаева на турнире АСА 105, который проходил в Алматы.

 

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Метки:
Оспанов Арман UFC MMA

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